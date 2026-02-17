Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США захопили підсанкційний танкер Veronica III в Індійському океані

Американські війська провели перевірку, морську блокаду та абордаж нафтового танкера Veronica III, повідомляє Воєнний департамент США.

"Вночі американські війська без інцидентів провели перевірку, морську блокаду та абордаж судна Veronica III в зоні відповідальності INDOPACOM. Судно намагалося порушити карантин, введений президентом Трампом, сподіваючись втекти. Ми відстежували його від Карибського басейну до Індійського океану, скоротили відстань і зупинили його", - йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Х.

Як повідомляє ресурс Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на танкер Veronica III були 03 грудня 2024 року США були застосовані санкції за перевезення іранської та венесуельської нафти та нафтопродуктів. Танкер афілійований з компанією Shanghai Future Ship Management Co Ltd (КНР)

Як повідомлялось, 9 лютого збройні сили Сполучених Штатів провели перевірку, морську блокаду та абордаж нафтоналивного судна Aquila II, ймовірно, залученого до "тіньового флоту" РФ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1705
  0,0685
 0,16
EUR
 1
 51,1614
  0,0338
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7786  0,00 0,01 43,3500  0,02 0,05
EUR 50,8661  0,00 0,01 51,5218  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2300  0,16 0,37 43,2600  0,16 0,37
EUR 51,2534  0,16 0,31 51,2760  0,16 0,32

