Американські війська провели перевірку, морську блокаду та абордаж нафтового танкера Veronica III, повідомляє Воєнний департамент США.

"Вночі американські війська без інцидентів провели перевірку, морську блокаду та абордаж судна Veronica III в зоні відповідальності INDOPACOM. Судно намагалося порушити карантин, введений президентом Трампом, сподіваючись втекти. Ми відстежували його від Карибського басейну до Індійського океану, скоротили відстань і зупинили його", - йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Х.

Як повідомляє ресурс Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на танкер Veronica III були 03 грудня 2024 року США були застосовані санкції за перевезення іранської та венесуельської нафти та нафтопродуктів. Танкер афілійований з компанією Shanghai Future Ship Management Co Ltd (КНР)

Як повідомлялось, 9 лютого збройні сили Сполучених Штатів провели перевірку, морську блокаду та абордаж нафтоналивного судна Aquila II, ймовірно, залученого до "тіньового флоту" РФ.