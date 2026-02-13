Фінансові новини
США не надаватимуть Україні гарантії безпеки, поки не буде укладено мирну угоду, - Politico
11:07 13.02.2026
Сполучені Штати дали Україні зрозуміти, що не надаватимуть гарантії безпеки, поки України та Росія не укладуть мирну угоду.
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Двоє європейських та один американський посадовці заявили, що Штати чітко дали Україні зрозуміти, що не завершать угоду щодо гарантій безпеки, поки Київ та Москва не досягнуть загальної угоди про припинення війни.
"А оскільки Росія наполегливо дотримується вимог щодо території, від якої Україна не відступить, мирний процес загальмовано", - йдеться в матеріалі.
Один із чиновників заявив, що Трамп хоче багато чого закріпити та узгодити, перш ніж фактично підписати угоду.
Politico пише, що на Мюнхенській конференції Зеленський закликатиме до посилення тиску на Росію.
Європейські чиновники сподіваються, що США зроблять більше для боротьби з "тіньовим флотом" Росії.
