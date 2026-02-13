Авторизация

Рубіо заявив, що робота над припиненням війни триває вже більше року

Державний секретар США Марко Рубіо висловився щодо війни Росії проти України і, зокрема, щодо ударів по енергетиці. Текст та відеозапис оприлюдгнено в офіційному профілі Держдепартаменту США на платформі X у п'ятницю.

"Секретар Рубіо про війну в Україні: Це жахливо. Люди страждають. Це найхолодніша пора року. Ось чому війни погані, і саме тому ми вже понад рік так наполегливо працюємо, щоб спробувати покласти край цій з них", - заявив Рубіо.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9930
  0,0388
 0,09
EUR
 1
 51,0348
  0,1730
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7744  0,02 0,05 43,3267  0,03 0,07
EUR 50,8630  0,01 0,03 51,5011  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0850  0,08 0,17 43,1150  0,08 0,17
EUR 51,1979  0,18 0,36 51,2249  0,19 0,38

Бізнес