Рубіо заявив, що робота над припиненням війни триває вже більше року
09:12 13.02.2026
Державний секретар США Марко Рубіо висловився щодо війни Росії проти України і, зокрема, щодо ударів по енергетиці. Текст та відеозапис оприлюдгнено в офіційному профілі Держдепартаменту США на платформі X у п'ятницю.
"Секретар Рубіо про війну в Україні: Це жахливо. Люди страждають. Це найхолодніша пора року. Ось чому війни погані, і саме тому ми вже понад рік так наполегливо працюємо, щоб спробувати покласти край цій з них", - заявив Рубіо.
Інтерфакс-Україна
|Україна отримає від Франції та Норвегії авіабомби і системи ситуаційної обізнаності на $457 млн.
|Лондон долучиться до програм закупівлі зброї США для України, спрямувавши $205 млн.
|Без світових аналогів: Україна готується отримати перші гіперзвукові ракети.
|Через затримку реформ Україна ризикує недоотримати більш як 5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
