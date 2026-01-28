Фінансові новини
- |
- 28.01.26
- |
- 10:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дрони TYTAN: Німеччина нарощує виробництво, Україна вже застосовує їх на фронті.
08:20 28.01.2026 |
Європейська оборонна промисловість прискорює перехід від експериментів до масштабного випуску засобів протидії дронам на тлі зростаючої загрози з боку дешевих і масових БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS.
Німецький оборонний стартап TYTAN Technologies оголосив про відкриття нового виробничого майданчика в Баварії, а також про підписання меморандуму про взаєморозуміння з компанією HENSOLDT, широко відомою розробками радіолокаційних станцій.
У компанії зазначають, що обидва кроки спрямовані на одну мету - перетворення європейських можливостей боротьби з безпілотними літальними апаратами на промисловий продукт.
"Обидва кроки служать одній і тій самій місії - перетворити європейські можливості боротьби з безпілотними літальними апаратами на промислову реальність", - наголошують у TYTAN Technologies, додаючи, що відповідь на масові дронові загрози також має бути доступною і масштабованою.
Перехід до серійного виробництва
Із запуском нового майданчика компанія фактично завершує етап розробки і переходить до серійного випуску дронів-перехоплювачів. Мета - до кінця року вийти на виробництво до 3 тисяч зенітних дронів щомісяця.
Досвід бойового застосування та співпраця
Йдеться про дрони TYTAN Interceptor, які вже пройшли випробування в складних бойових умовах в Україні.
Виробник підкреслює, що результати експлуатації вплинули на доопрацювання архітектури системи та її готовність до масового випуску.
Паралельно компанія взаємодіє з німецькими військовими для забезпечення сумісності та інтеграції в наявні системи.
Технічні характеристики
Згідно з інформацією з офіційного сайту TYTAN Technologies, зенітні дрони Interceptor здатні розвивати швидкість понад 250 км/год, мають дальність перехоплення понад 15 км і за маси апарата близько 5 кг оснащуються бойовою частиною вагою 1 кг.
Нагадуємо, що польські ВПС вивчають варіанти зміцнення своєї авіаційної могутності та виявляють особливий інтерес до легких штурмових літаків, які можуть ефективно нейтралізувати ворожі дрони.
Зазначимо, що сучасні збройні конфлікти стають ключовим драйвером розвитку оборонних технологій, і армії країн НАТО активно впроваджують результати цих уроків. Нові розробки охоплюють широкий спектр напрямів - від удосконалених безпілотних літальних апаратів і дронів-перехоплювачів до систем активного захисту бронетехніки, які підвищують живучість техніки на полі бою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Документ про гарантії безпеки від США підготовлений — Зеленський.
|У Давосі Зеленський і Трамп узгодили пакет ракет PAC-3 для систем Patriot.
|Зеленський висловився щодо ідеї Трампа про зону вільної торгівлі для України.
|S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому взимку ми частіше обираємо чай і як він допомагає в холод
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Дрони TYTAN: Німеччина нарощує виробництво, Україна вже застосовує їх на фронті.
|Вступ України до ЄС у найближчий рік закладений у плані завершення війни — Вучич.
|WSJ: США отримували дані про ядерну програму Китаю від заступника Сі Цзіньпіна.
|Документ про гарантії безпеки від США підготовлений — Зеленський.
|«План процвітання» України розрахований на $800 млрд інвестицій після війни — Politico.
|Ще 18 систем IRIS-T: Україна уклала нове замовлення з німецьким виробником.
Бізнес
|Через перше оновлення Windows 11 у 2026 році ПК не вимикалися — Microsoft випустила екстрене оновлення
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою