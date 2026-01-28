Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дрони TYTAN: Німеччина нарощує виробництво, Україна вже застосовує їх на фронті.

Європейська оборонна промисловість прискорює перехід від експериментів до масштабного випуску засобів протидії дронам на тлі зростаючої загрози з боку дешевих і масових БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS.

Німецький оборонний стартап TYTAN Technologies оголосив про відкриття нового виробничого майданчика в Баварії, а також про підписання меморандуму про взаєморозуміння з компанією HENSOLDT, широко відомою розробками радіолокаційних станцій.

У компанії зазначають, що обидва кроки спрямовані на одну мету - перетворення європейських можливостей боротьби з безпілотними літальними апаратами на промисловий продукт.

"Обидва кроки служать одній і тій самій місії - перетворити європейські можливості боротьби з безпілотними літальними апаратами на промислову реальність", - наголошують у TYTAN Technologies, додаючи, що відповідь на масові дронові загрози також має бути доступною і масштабованою.


Перехід до серійного виробництва

Із запуском нового майданчика компанія фактично завершує етап розробки і переходить до серійного випуску дронів-перехоплювачів. Мета - до кінця року вийти на виробництво до 3 тисяч зенітних дронів щомісяця.


Досвід бойового застосування та співпраця

Йдеться про дрони TYTAN Interceptor, які вже пройшли випробування в складних бойових умовах в Україні.

Виробник підкреслює, що результати експлуатації вплинули на доопрацювання архітектури системи та її готовність до масового випуску.

Паралельно компанія взаємодіє з німецькими військовими для забезпечення сумісності та інтеграції в наявні системи.


Технічні характеристики

Згідно з інформацією з офіційного сайту TYTAN Technologies, зенітні дрони Interceptor здатні розвивати швидкість понад 250 км/год, мають дальність перехоплення понад 15 км і за маси апарата близько 5 кг оснащуються бойовою частиною вагою 1 кг.

Нагадуємо, що польські ВПС вивчають варіанти зміцнення своєї авіаційної могутності та виявляють особливий інтерес до легких штурмових літаків, які можуть ефективно нейтралізувати ворожі дрони.

Зазначимо, що сучасні збройні конфлікти стають ключовим драйвером розвитку оборонних технологій, і армії країн НАТО активно впроваджують результати цих уроків. Нові розробки охоплюють широкий спектр напрямів - від удосконалених безпілотних літальних апаратів і дронів-перехоплювачів до систем активного захисту бронетехніки, які підвищують живучість техніки на полі бою.
За матеріалами: РБК-Україна
 

