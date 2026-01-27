Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вступ України до ЄС у найближчий рік закладений у плані завершення війни — Вучич.

Частиною плану щодо завершення війни в Україні є прискорений вступ держави до ЄС, який має відбутись вже 1 січня 2027 року.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.rs.

"Зараз вам скажу те, що десь почув, і я б вам цього не говорив, якби це не було правдою. Отже, я дізнався, що частиною мирного плану, якщо його буде досягнуто між Росією та Україною, є те, що до виконання плану буде зобов'язана не лише одна сторона, а й значна частина міжнародної спільноти. Одним із пунктів плану є те, що Україна стане членом Європейського Союзу з 1 січня 2027 року - це фактично вже завтра", - сказав Вучич.

Він зазначив, що для того, щоб припинились вбивства і мирний план було реалізовано, Україна має стати членом ЄС. Однак сербський президент підкреслив, що зі вступом України до блоку не погодиться ряд країн.

"З цим не погодяться ні Польща, ні Чехія, ні Угорщина, ні Словаччина. Відбудеться зміна процедур - і це буде зроблено силовим шляхом, усупереч регламентам та всім іншим правилам", - заявив Вучич.


Вступ України до ЄС

Як відомо, мирний план США передбачає вступ України в ЄС прискореними темпами - не пізніше, ніж до 2027 року. У Штатах вважають, що їм вдасться зламати опір Угорщини та тих країн, які проти цього рішення.

Але з питанням прискореного вступу України до ЄС є певні проблеми. Наприклад, як пише Reuters, у ЄС вважають, що членство в блоці неможливе до 2027 року, оскільки Україна все ще офіційно не завершила навіть одного з 36 етапів вступу до ЄС.

Однак днями єврокомісар з питань розширення Марта Кос відзначила успіх реформ в Україні, необхідних для членства в ЄС і додала, що приєднання до блоку має відбутись якомога швидше.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1253
  0,0138
 0,03
EUR
 1
 51,0647
  0,4108
 0,81

Курс обміну валют на вчора, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8419  0,03 0,07 43,4505  0,00 0,00
EUR 50,5976  0,32 0,63 50,9033  0,08 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9600  0,15 0,35 43,0100  0,13 0,30
EUR 51,0320  0,40 0,80 51,0872  0,44 0,86

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес