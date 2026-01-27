Фінансові новини
Вступ України до ЄС у найближчий рік закладений у плані завершення війни — Вучич.
09:45 26.01.2026 |
Частиною плану щодо завершення війни в Україні є прискорений вступ держави до ЄС, який має відбутись вже 1 січня 2027 року.
Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.rs.
"Зараз вам скажу те, що десь почув, і я б вам цього не говорив, якби це не було правдою. Отже, я дізнався, що частиною мирного плану, якщо його буде досягнуто між Росією та Україною, є те, що до виконання плану буде зобов'язана не лише одна сторона, а й значна частина міжнародної спільноти. Одним із пунктів плану є те, що Україна стане членом Європейського Союзу з 1 січня 2027 року - це фактично вже завтра", - сказав Вучич.
Він зазначив, що для того, щоб припинились вбивства і мирний план було реалізовано, Україна має стати членом ЄС. Однак сербський президент підкреслив, що зі вступом України до блоку не погодиться ряд країн.
"З цим не погодяться ні Польща, ні Чехія, ні Угорщина, ні Словаччина. Відбудеться зміна процедур - і це буде зроблено силовим шляхом, усупереч регламентам та всім іншим правилам", - заявив Вучич.
Вступ України до ЄС
Як відомо, мирний план США передбачає вступ України в ЄС прискореними темпами - не пізніше, ніж до 2027 року. У Штатах вважають, що їм вдасться зламати опір Угорщини та тих країн, які проти цього рішення.
Але з питанням прискореного вступу України до ЄС є певні проблеми. Наприклад, як пише Reuters, у ЄС вважають, що членство в блоці неможливе до 2027 року, оскільки Україна все ще офіційно не завершила навіть одного з 36 етапів вступу до ЄС.
Однак днями єврокомісар з питань розширення Марта Кос відзначила успіх реформ в Україні, необхідних для членства в ЄС і додала, що приєднання до блоку має відбутись якомога швидше.
