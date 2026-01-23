Авторизация

«План процвітання» України розрахований на $800 млрд інвестицій після війни — Politico.

Анонсований раніше план економічного відновлення України обсягом $800 млрд передбачає залучення для України $500 млрд державного і приватного капіталу, виділення 100 млрд євро бюджетної підтримки від Євросоюзу в межах наступного довгострокового бюджету та мобілізацію ще 207 млрд євро інвестицій через фінансові гарантії, повідомило видання Politico.

В розпорядженні редакції опинився 18-сторінковий документ, який окреслює бачення економічного майбутнього України після завершення Росією повномасштабного вторгнення.

Фінансова стратегія розрахована до 2040 року і прямо виходить із припущення, що гарантії безпеки Україні вже надані.

"Подумайте самі. Якщо ви пенсійний фонд, ви маєте зобов'язання перед своїми клієнтами, пенсіонерами. Інвестувати у зону бойових дій майже неможливо", - сказав у середу віцеголова BlackRock Філіпп Гільдебранд в інтерв'ю на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"План процвітання" є частиною мирного плану, який США намагаються погодити між Україною та Росією.

У документі Вашингтон позиціонується не лише як донор, а як стратегічний економічний партнер, інвестор і гарант довіри до процесу відбудови.

США пообіцяли мобілізувати капітал через спеціальний Американо-Український інвестиційний фонд відбудови, однак без зазначення конкретної суми. У документі США заявляють про намір інвестувати в критично важливі корисні копалини, інфраструктуру, енергетику та технологічні проєкти в Україні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1391
  0,0276
 0,06
EUR
 1
 50,6539
  0,1338
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8708  0,05 0,12 43,4485  0,02 0,05
EUR 50,2823  0,01 0,01 50,9808  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1100  0,05 0,12 43,1400  0,06 0,14
EUR 50,6283  0,03 0,06 50,6505  0,02 0,05

