«План процвітання» України розрахований на $800 млрд інвестицій після війни — Politico.
20:12 23.01.2026 |
Анонсований раніше план економічного відновлення України обсягом $800 млрд передбачає залучення для України $500 млрд державного і приватного капіталу, виділення 100 млрд євро бюджетної підтримки від Євросоюзу в межах наступного довгострокового бюджету та мобілізацію ще 207 млрд євро інвестицій через фінансові гарантії, повідомило видання Politico.
В розпорядженні редакції опинився 18-сторінковий документ, який окреслює бачення економічного майбутнього України після завершення Росією повномасштабного вторгнення.
Фінансова стратегія розрахована до 2040 року і прямо виходить із припущення, що гарантії безпеки Україні вже надані.
"Подумайте самі. Якщо ви пенсійний фонд, ви маєте зобов'язання перед своїми клієнтами, пенсіонерами. Інвестувати у зону бойових дій майже неможливо", - сказав у середу віцеголова BlackRock Філіпп Гільдебранд в інтерв'ю на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
"План процвітання" є частиною мирного плану, який США намагаються погодити між Україною та Росією.
У документі Вашингтон позиціонується не лише як донор, а як стратегічний економічний партнер, інвестор і гарант довіри до процесу відбудови.
США пообіцяли мобілізувати капітал через спеціальний Американо-Український інвестиційний фонд відбудови, однак без зазначення конкретної суми. У документі США заявляють про намір інвестувати в критично важливі корисні копалини, інфраструктуру, енергетику та технологічні проєкти в Україні.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
