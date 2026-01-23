Фінансові новини
Ще 18 систем IRIS-T: Україна уклала нове замовлення з німецьким виробником.
19:47 23.01.2026 |
Україна замовила ще 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T у німецького оборонного виробника Diehl Defence. Про це пише видання Deutsche Welle із посиланням на гендиректора компанії Гельмута Рауха.
Сили оборони України вже використовують девʼять систем IRIS-T, тому прагнуть отримати додаткові установки, сказав Раух.
Також гендиректор Diehl Defence розповів, що компанія планує розширити виробництво вогневих установок для двох версій системи - IRIS-T SLM та IRIS-T SLS. За 2026 рік німецька компанія має виготовити до десяти установок.
"У середньостроковій перспективі ми плануємо розширити виробництво до 16 вогневих установок - приблизно за два роки. Якщо ми побачимо більший попит з боку наших клієнтів, ми зможемо ще більше збільшити виробництво", - цитують Гельмута Рауха на сайті DW.
У виданні додали, що компанія Diehl Defence працює над розробкою ракети IRIS-T SLX, дальність польоту якої становитиме 80 кілометрів та хочуть запустити її серійне виробництво у 2029 році.
IRIS-T SLM - це тактична система протиповітряної оборони середньої дальності на основі зенітної ракети (SAM) IRIS-T SL, а також радіолокаційних систем і систем керування вогнем. IRIS-T SL спочатку була розроблена як додаткова ракета для MEADS (Medium Extended Air Defense System), наземно-мобільної системи протиповітряної та протиракетної оборони, призначеної для заміни ракетної системи Patriot.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
