Ще 18 систем IRIS-T: Україна уклала нове замовлення з німецьким виробником.

Україна замовила ще 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T у німецького оборонного виробника Diehl Defence. Про це пише видання Deutsche Welle із посиланням на гендиректора компанії Гельмута Рауха.

Сили оборони України вже використовують девʼять систем IRIS-T, тому прагнуть отримати додаткові установки, сказав Раух.

Також гендиректор Diehl Defence розповів, що компанія планує розширити виробництво вогневих установок для двох версій системи - IRIS-T SLM та IRIS-T SLS. За 2026 рік німецька компанія має виготовити до десяти установок.

"У середньостроковій перспективі ми плануємо розширити виробництво до 16 вогневих установок - приблизно за два роки. Якщо ми побачимо більший попит з боку наших клієнтів, ми зможемо ще більше збільшити виробництво", - цитують Гельмута Рауха на сайті DW.

У виданні додали, що компанія Diehl Defence працює над розробкою ракети IRIS-T SLX, дальність польоту якої становитиме 80 кілометрів та хочуть запустити її серійне виробництво у 2029 році.

IRIS-T SLM - це тактична система протиповітряної оборони середньої дальності на основі зенітної ракети (SAM) IRIS-T SL, а також радіолокаційних систем і систем керування вогнем. IRIS-T SL спочатку була розроблена як додаткова ракета для MEADS (Medium Extended Air Defense System), наземно-мобільної системи протиповітряної та протиракетної оборони, призначеної для заміни ракетної системи Patriot.

За матеріалами: mezha.ua
 

