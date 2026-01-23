Фінансові новини
«Формула Анкориджа» передбачає, що Україна віддає Донбас і заморожує фронт — Reuters.
17:05 23.01.2026 |
В ОАЕ 23 і 24 січня відбудуться перемовини України, США та Росії. Кремль вимагає, щоб потенційна мирна угода з Києвом була заснована на так званій "формулі Анкориджа", про яку президент США Дональд Трамп та диктатор Путін нібито домовилися ще під час саміту на Алясці.
Про це пише агенство Reuters із посиланням на джерело, наближене до Кремля, передає Цензор.НЕТ.
Що таке "формула Анкориджа"?
Співрозмовник видання стверджує, що вона була узгоджена між Трампом та Путіним під час перемовин на Алясці у серпні 2025 року.
За його словами, Москва трактує її як встановлення контролю РФ над усім Донбасом і заморожування поточних ліній фронту в інших районах сходу і півдня України.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у п'ятницю, що наполягання Росії на тому, щоб Україна віддала Донбас, є "дуже важливою умовою".
Україна відкинула умови Кремля
Reuters нагадує, шо Україна переживає найсуворішу зиму війни, оскільки Росія завдає масштабних ракетних і дронових ударів по енергетичній інфраструктурі. При температурах значно нижче нуля сотні тисяч людей у Києві та інших містах страждають від тривалих відключень електроенергії та залишаються без опалення.
Питання Донбасу, який Москва вимагає передати їй до припинення бойових дій, є найважливішим на перемовинах в Абу-Дабі. Водночас немає жодних ознак пом'якшення позицій з обох сторін - Україна відмовляється віддавати землі, які Росія не змогла захопити за чотири роки війни, а в Кремлі продовжують наполягати, що передача Донбасу є "обов'язковою умовою для миру", резюмує агентство.
