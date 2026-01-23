Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Орбан: дорожня карта ЄС передбачає прискорений вступ України до 2027 року.

Представлена президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн дорожня карта передбачає прискорений вступ України до Європейського Союзу, стверджує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Вчора ввечері Урсула фон дер Ляєн представила дорожню карту розвитку України. У ній Брюссель врахував усі вимоги України. $800 мільярдів для України, прискорене вступ до ЄС до 2027 року, додаткова допомога до 2040 року", - написав Орбан в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що Будапешт виступає проти оголошених планів.

"У нас теж є що сказати з цього приводу. З'явиться національна петиція, в якій ми зможемо повідомити Брюссель: ми не будемо платити", - заявив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1667
  0,0092
 0,02
EUR
 1
 50,5201
  0,1468
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8708  0,05 0,12 43,4485  0,02 0,05
EUR 50,2823  0,01 0,01 50,9808  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1600  0,00 0,00 43,2000  0,00 0,00
EUR 50,5964  0,00 0,00 50,6260  0,00 0,00

