Орбан: дорожня карта ЄС передбачає прискорений вступ України до 2027 року.
16:02 23.01.2026 |
Представлена президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн дорожня карта передбачає прискорений вступ України до Європейського Союзу, стверджує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
"Вчора ввечері Урсула фон дер Ляєн представила дорожню карту розвитку України. У ній Брюссель врахував усі вимоги України. $800 мільярдів для України, прискорене вступ до ЄС до 2027 року, додаткова допомога до 2040 року", - написав Орбан в соцмережі Facebook.
Він наголосив, що Будапешт виступає проти оголошених планів.
"У нас теж є що сказати з цього приводу. З'явиться національна петиція, в якій ми зможемо повідомити Брюссель: ми не будемо платити", - заявив він.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
