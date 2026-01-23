Авторизация

Україні передадуть L-39NG Skyfox після відмови Чехії продати L-159.

На тлі відмови Чехії передати Україні легкі бойові літаки L-159 в оборонному секторі обговорюється можлива альтернатива, що може закрити одразу кілька потреб української авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Radio Prague.

Відмова Праги не тільки в передачі, а й у продажу літаків L-159 викликала широкий резонанс. Однак виробник Aero Vodochody розглядає варіант запропонувати Україні більш сучасну модель L-39NG Skyfox, яка, незважаючи на позиціонування як навчальна, здатна виконувати і бойові завдання.


Чому Україна не отримала L-159

Офіційною причиною відмови в поставках L-159 названо їхню обмежену чисельність на озброєнні самої Чехії.

Додатково ситуацію ускладнює той факт, що ці літаки більше не виробляються через відсутність необхідних компонентів, що унеможливлює додаткове замовлення.


L-39NG як можлива альтернатива

Як повідомляє Radio Prague, в Aero Vodochody заявляють, що L-39NG буде дешевшим в експлуатації і зможе використовуватися для підготовки льотного складу, нанесення ударів по наземних цілях і протидії безпілотникам.

Це робить літак потенційною заміною як для бойових завдань, так і для оновлення парку застарілих L-39 Albatros.


Можливості протидії БПЛА

У листопаді 2025 року на авіасалоні в Дубаї компанія представила варіант L-39NG у конфігурації легкого винищувача для боротьби з дронами. Літак може оснащуватися 12,7-мм кулеметами і 70-мм ракетами FZ275 LGR з лазерним наведенням, які вважаються європейським аналогом APKWS.


Фінансові та політичні обмеження

Потенційний контракт передбачає виробництво літаків з нуля, що вимагає часу. Так, Угорщина очікувала поставку перших трьох бортів близько трьох років. Додатковим бар'єром залишається фінансування: для Гани у 2024 році шість літаків обійшлися у 132 млн доларів.

Теоретично оплату могли б узяти на себе європейські партнери або структури ЄС, однак ключовим залишається питання експортного дозволу чеського уряду, який скептично ставиться до військової допомоги Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1667
  0,0092
 0,02
EUR
 1
 50,5201
  0,1468
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8708  0,05 0,12 43,4485  0,02 0,05
EUR 50,2823  0,01 0,01 50,9808  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1600  0,00 0,00 43,2000  0,00 0,00
EUR 50,5964  0,00 0,00 50,6260  0,00 0,00

