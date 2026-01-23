Фінансові новини
- |
- 23.01.26
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україні передадуть L-39NG Skyfox після відмови Чехії продати L-159.
09:58 23.01.2026 |
На тлі відмови Чехії передати Україні легкі бойові літаки L-159 в оборонному секторі обговорюється можлива альтернатива, що може закрити одразу кілька потреб української авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Radio Prague.
Відмова Праги не тільки в передачі, а й у продажу літаків L-159 викликала широкий резонанс. Однак виробник Aero Vodochody розглядає варіант запропонувати Україні більш сучасну модель L-39NG Skyfox, яка, незважаючи на позиціонування як навчальна, здатна виконувати і бойові завдання.
Чому Україна не отримала L-159
Офіційною причиною відмови в поставках L-159 названо їхню обмежену чисельність на озброєнні самої Чехії.
Додатково ситуацію ускладнює той факт, що ці літаки більше не виробляються через відсутність необхідних компонентів, що унеможливлює додаткове замовлення.
L-39NG як можлива альтернатива
Як повідомляє Radio Prague, в Aero Vodochody заявляють, що L-39NG буде дешевшим в експлуатації і зможе використовуватися для підготовки льотного складу, нанесення ударів по наземних цілях і протидії безпілотникам.
Це робить літак потенційною заміною як для бойових завдань, так і для оновлення парку застарілих L-39 Albatros.
Можливості протидії БПЛА
У листопаді 2025 року на авіасалоні в Дубаї компанія представила варіант L-39NG у конфігурації легкого винищувача для боротьби з дронами. Літак може оснащуватися 12,7-мм кулеметами і 70-мм ракетами FZ275 LGR з лазерним наведенням, які вважаються європейським аналогом APKWS.
Фінансові та політичні обмеження
Потенційний контракт передбачає виробництво літаків з нуля, що вимагає часу. Так, Угорщина очікувала поставку перших трьох бортів близько трьох років. Додатковим бар'єром залишається фінансування: для Гани у 2024 році шість літаків обійшлися у 132 млн доларів.
Теоретично оплату могли б узяти на себе європейські партнери або структури ЄС, однак ключовим залишається питання експортного дозволу чеського уряду, який скептично ставиться до військової допомоги Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
|Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.
|ЄС і США готують «план процвітання» України: Фон дер Ляєн озвучила подробиці.
|Японія у 2026 році спрямує $6 млрд на гуманітарну й технічну допомогу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Аграрний ринок може повторити успіх біржової торгівлі деревиною — НКЦПФР
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Орбан: дорожня карта ЄС передбачає прискорений вступ України до 2027 року.
|Зеленський висловився щодо ідеї Трампа про зону вільної торгівлі для України.
|Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.
|За даними FT, США й Україна розглянули можливість енергетичного перемир’я з Росією.
|Україні передадуть L-39NG Skyfox після відмови Чехії продати L-159.
|Туск: наші відносини з США у кризі, ми повинні їх захистити
Бізнес
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%