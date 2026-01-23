Туск: наші відносини з США у кризі, ми повинні їх захистити

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск констатує, що відносини Європейського союзу із Сполученими Штатами Америки знаходяться у кризі, і їх необхідно захистити.

"Зараз у нас криза, це очевидно, але для мене, також через мій особистий досвід, через географію, історію, я абсолютно впевнений, що нам потрібно захищати наші відносини від усіх негараздів і проблем сьогодні", - сказав він, прибувши у четвер в Брюссель на позачерговий саміт Європейського союзу, терміново скликаний президентом Європейської ради через дії президента США Дональда Трампа.

Польський прем'єр-міністр переконаний, що місія Європи сьогодні полягає в тому, щоб залишатися "абсолютно єдиною, щоб захистити відносини з нашими партнерами по той бік Атлантики, навіть якщо сьогодні це набагато складніше, ніж будь-коли раніше".

"Найважливіше, і я думаю, що це очевидно для всіх нас, - це зберегти єдність Європи. Це працює. І це один із найважливіших моментів у наших стосунках з нашими партнерами, з нашими друзями. І саме тому наша єдність справді безцінна. І я говорю не лише про ЄС, але й про нашу співпрацю з Великою Британією, Канадою, Ісландією, Норвегією. Це показує, що це єдиний спосіб уникнути цих дуже дивних проблем, які ми маємо сьогодні в міжнародній політиці", - деталізував Туск.

За його словами, він був "вражений тим, що почув кілька годин тому в Давосі". "І я абсолютно впевнений, що примус - це не найкращий метод, особливо у наших стосунках з нашими трансатлантичними партнерами. Ми створили ЄС для того, щоб примус не був суттю політики. І для мене абсолютно зрозуміло, що як прем'єр-міністр Польщі я завжди буду дуже відданий трансатлантичним відносинам. І для нас Сполучені Штати є абсолютно найважливішим партнером, коли йдеться про нашу безпеку тощо. Ми завжди визнавали лідерство Сполучених Штатів, як щось абсолютно природне. І саме тому так важливо для всіх нас, а також для наших партнерів у Вашингтоні, розуміти різницю між домінуванням і лідерством. Лідерство - це нормально", - наголосив польський прем'єр-міністр.

