Норвегія посилила ППО України, передавши ракети для NASAMS.
17:01 22.01.2026 |
Норвегія передала Україні значну кількість ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS.
Про це повідомила пресслужба уряду країни, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Завдяки співпраці зі США та іншими країнами Норвегія оперативно поставила Україні зенітні ракети на критичному етапі, щоб система NASAMS могла продовжувати захищати громадян України від смертоносних авіаударів", - наголосив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.
Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере зазначив, що Норвегія виділила на підтримку України у 2026 році 85 млрд норвезьких крон.
"Українці майже щоночі зазнають ракетних атак та атак безпілотників. Зараз через російські атаки великі райони Києва залишилися без опалення, води та електрики. Минулого тижня я зустрівся з президентом Зеленським у Києві, і це саме та допомога, яка їм потрібна, щоб захиститися від цих атак", - сказав глава МЗС Ейде.
|
|
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
