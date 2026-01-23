Європарламент відклав затвердження ключової торгової угоди з США.

У Європарламенті офіційно підтвердили призупинення роботи над затвердження торгової угоди ЄС і США у зв'язку з останніми тарифними погрозами Дональда Трампа щодо низки членів Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X оголосив голова торгового комітету Європарламенту, представник фракції соціал-демократів Бернд Ланге.

"Тепер офіційно: угода ЄС і США на паузі до подальших повідомлень. Наша переговорна команда щойно вирішила призупинити роботу комітету над юридичною імплементацією угоди у Торнбері", - повідомив Ланге.

"На кону - наш суверенітет і територіальна цілісність. "Бізнес як завжди" вже неможливий", - додав євродепутат.

Перед цим лідери найбільших груп Європарламенту заявили про необхідність ставити на паузу затвердження торгової угоди ЄС зі США через тарифні погрози Трампа низці європейських країн за позицію щодо Гренландії.