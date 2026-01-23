Фінансові новини
23.01.26
02:12
Бельгія обмежена у конфіскації російських активів через те, що ЄС не воює з Росією — прем’єр-міністр.
12:28 22.01.2026 |
Бельгія не може конфіскувати заарештовані російські активи, заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.
"Я думаю, що перш за все я хочу сказати, що Європа зобов'язана фінансувати Україну, і ми це зробили. Європа ніколи не отримає призів за те, як вона приймає рішення, але зрештою є результат - 90 мільярдів для фінансування України цього та наступного року", - сказав він під час Українського сніданку в Давосі у четвер.
За словами прем'єр-міністра, також було прийнято рішення про іммобілізацію грошей російського центрального банку, більшість з яких знаходяться в Бельгії, на невизначений термін.
"Це дуже важливе рішення, тому що, звичайно, не можна просто взяти чиїсь гроші. Ми не воюємо з Росією. Європа не воює з Росією. Не можна просто конфіскувати гроші. Це акт війни. Не варто це недооцінювати", - заявив він.
Де Вевер підкреслив, що такого не було раніше ніколи в історії.
"Іммобілізовані гроші, навіть під час Другої світової війни, ніколи не конфіскувалися. Це був би перший випадок в історії, коли таке сталося б, і це мало б серйозні наслідки для Європи, для віри, довіри до фінансової системи, для єврозони. Це не слід недооцінювати. Немає такого поняття, як безкоштовні гроші. Все, що насправді звучить просто, є дуже складним", - сказав він.
Прем'єр-міністр додав, що з цим рішенням має погодитися вся Європа, водночас деякі її держави-члени "не настільки проукраїнські".
"Дехто може на певному етапі сказати, що ми більше не хочемо продовжувати санкції, і тоді вам негайно доведеться повернути ці активи", - пояснив він.
"Фінансування України є, і активи будуть знерухомлені до кінця війни, а це означає, що, як завжди було в історії, коли буде мирна угода, активи будуть на столі", - додав прем'єр-міністр.
Він запевнив, що особисто потурбується про те, щоб "кожна копійка цих грошей була використана для повернення боргу та відбудови України".
"Мені було б дуже сумно бачити, як хоч одне євро повернеться до Москви. Але ми повинні поважати міжнародне право. Це станеться в той момент. А між цим моментом і тепер Європа фінансуватиме війну в Україні, як ми й повинні робити, бо вони воюють за нас", - сказав він.
