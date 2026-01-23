Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бельгія обмежена у конфіскації російських активів через те, що ЄС не воює з Росією — прем’єр-міністр.

Бельгія не може конфіскувати заарештовані російські активи, заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

"Я думаю, що перш за все я хочу сказати, що Європа зобов'язана фінансувати Україну, і ми це зробили. Європа ніколи не отримає призів за те, як вона приймає рішення, але зрештою є результат - 90 мільярдів для фінансування України цього та наступного року", - сказав він під час Українського сніданку в Давосі у четвер.

За словами прем'єр-міністра, також було прийнято рішення про іммобілізацію грошей російського центрального банку, більшість з яких знаходяться в Бельгії, на невизначений термін.

"Це дуже важливе рішення, тому що, звичайно, не можна просто взяти чиїсь гроші. Ми не воюємо з Росією. Європа не воює з Росією. Не можна просто конфіскувати гроші. Це акт війни. Не варто це недооцінювати", - заявив він.

Де Вевер підкреслив, що такого не було раніше ніколи в історії.

"Іммобілізовані гроші, навіть під час Другої світової війни, ніколи не конфіскувалися. Це був би перший випадок в історії, коли таке сталося б, і це мало б серйозні наслідки для Європи, для віри, довіри до фінансової системи, для єврозони. Це не слід недооцінювати. Немає такого поняття, як безкоштовні гроші. Все, що насправді звучить просто, є дуже складним", - сказав він.

Прем'єр-міністр додав, що з цим рішенням має погодитися вся Європа, водночас деякі її держави-члени "не настільки проукраїнські".

"Дехто може на певному етапі сказати, що ми більше не хочемо продовжувати санкції, і тоді вам негайно доведеться повернути ці активи", - пояснив він.

"Фінансування України є, і активи будуть знерухомлені до кінця війни, а це означає, що, як завжди було в історії, коли буде мирна угода, активи будуть на столі", - додав прем'єр-міністр.

Він запевнив, що особисто потурбується про те, щоб "кожна копійка цих грошей була використана для повернення боргу та відбудови України".

"Мені було б дуже сумно бачити, як хоч одне євро повернеться до Москви. Але ми повинні поважати міжнародне право. Це станеться в той момент. А між цим моментом і тепер Європа фінансуватиме війну в Україні, як ми й повинні робити, бо вони воюють за нас", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1667
  0,0092
 0,02
EUR
 1
 50,5201
  0,1468
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8191  0,13 0,31 43,4257  0,14 0,31
EUR 50,2752  0,05 0,10 50,9635  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1600  0,08 0,19 43,2000  0,07 0,16
EUR 50,5964  0,05 0,11 50,6260  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес