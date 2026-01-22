Фінансові новини
НАТО обговорювало можливість суверенітету США над окремими районами Гренландії — ЗМІ
08:30 22.01.2026
Представники НАТО обговорили можливість отримання США суверенітету над гренландською територією для розміщення військових баз.
Про це стало відомо The New York Times від трьох високопосадовців, обізнаних з перемовинами, передає "Європейська правда".
Оголошення президента США Дональда Трампа про відмову від додаткових тарифів пролунало після того, як у середу в Брюсселі відбулися зустрічі між топвійськовими з країн-членів НАТО, на яких обговорювалася можливість територіального компромісу.
Посадовці заявили, що генсек НАТО Марк Рютте прагнув досягти компромісу цього тижня, але вони не знаоть, чи концепція надання Сполученим Штатам певного суверенітету над невеликими ділянками Гренландії для військових баз була частиною концепції, оголошеної Трампом.
Один із посадовців, який брав участь у зустрічах, порівняв цю концепцію з базами Великої Британії на Кіпрі, які вважаються британською територією. Другий посадовець який був проінформований про переговори, також підтвердив, що ідея щодо Гренландії була розроблена за зразком суверенних британських баз на Кіпрі.
На прохання надати деталі про рамки, оголошені Трампом, НАТО заявив, що "переговори між Данією, Гренландією та США будуть продовжуватися з метою забезпечення того, щоб Росія та Китай ніколи не отримали економічну або військову опору в Гренландії".
Рютте не оприлюднив деталей можливої угоди. Алісон Гарт, речниця Рютте, заявила, що він "не пропонував жодних компромісів щодо суверенітету під час зустрічі з президентом у Давосі".
Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Трамп написав, що завдяки домовленостям з Рютте, він не планує вводити мита проти європейських країн.
|Кредит на 90 млрд євро для України затвердив Європарламент
|НАБУ оголосило підозру Шурмі, колишньому заступнику голови ОП
|FT: домовленість щодо «плану процвітання» України відтермінували
|Українсько-американський «план процвітання» зірвався — ЗМІ
