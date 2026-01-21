Україна та США узгодили $800-мільярдну угоду, однак є складні питання.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що США та Україна на робочому рівні досягли угоди щодо політичного документа "плану процвітання" України.

Про це він сказав під час панельної дискусії в Українському домі у Давосі, який організував Фонд Віктора Пінчука, пише кореспондентка "Європейської правди".

Мова йде про "план процвітання" України на $800 млрд.

"На робочому рівні ми досягли угоди щодо політичного документа. Але найбільший виклик для нас усіх полягає в тому, що цей документ, який ми підпишемо, зобов'яже нас до спільної роботи між ЄС, США та нами, і це буде стосуватися справді десятків правових інструментів", - сказав він.

Відтак він наголосив, що це "скоріше документ для планування, а не завершений проєкт".

"Це радше набір завдань. Він має розділ з робочими напрямами, близько п'яти або семи різних напрямів, що потрібно зробити, щоб усе це реалізувати", - підсумував Качка.