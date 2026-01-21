Фінансові новини
- 21.01.26
- 11:43
Французький автоконцерн Renault займеться виробництвом безпілотників для України — ЗМІ
08:39 21.01.2026 |
Виробник автомобілів Renault уклав угоду з оборонною компанією Turgis Gaillard щодо виготовлення безпілотників для України.
Про це повідомили видання Financial Times і L'Usine Nouvelle.
За даними L'Usine Nouvelle, Renault запустить виробництво далекобійних дронів Chorus на власних заводах у Ле-Мані та Клеоні. Його партнер в цьому - оборонна компанія Turgis Gaillard. Журналісти пишуть, що дрони призначені для збору розвідувальних даних, а в разі результативності БпЛА компанії отримають контракт від Генеральної дирекції з озброєння Франції на 10 років і вартістю в один мільярд євро.
У Financial Times зазначили, що контракт на виробництво дронів уклали після запиту французького уряду до автомобільних та оборонних компаній. За інформацією видання, директор автовиробника Фабріс Камболів сказав, що до Renault звернулися саме за виробничою та промисловою експертизою.
Що відомо про виробників?
І Renault, і Turgis Gaillard мають досвід в оборонній сфері. Автокомпанія виготовляла танки, які використовувалися у Першій та Другій світових війнах, пишуть у Financial Times. А виробництву Turgis Gaillard належить БпЛА AAROK, який здатен перевозити три тонни вантажу і летіти понад 20 годин.
Журналісти відзначили, що замовлення для виробників зброї в Європі різко зросли, оскільки континент збільшує витрати на оборону, тоді як автомобільний сектор має труднощі з переходом від традиційних двигунів до електромобілів і конкуренцією з Китаєм.
