Глава Мінфіну США закликав європейські країни не ускладнювати ситуацію навколо Гренландії
12:48 20.01.2026 |
Глава Мінфіну США Скотт Бессент закликав європейські країни не займатися "ескалацією" ситуації навколо Гренландії і не вживати відповідних заходів у вигляді торгових тарифів проти Вашингтона, пише у вівторок Financial Times (FT).
"Найгірше, що країни зараз можуть зробити - це посилити напругу щодо США", - цитує видання міністра, який виступав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
За словами Бессента, європейським союзникам США слід "зробити глибокий вдих" у зв'язку з ситуацією з Гренландією і введених президентом США Дональдом Трампом у зв'язку з цим нових тарифів.
Бессент закликав європейські країни "дотримуватися торговельних угод з США", запевнивши, що вони забезпечують "більшу визначеність", повідомляє FT.
"Ми зараз в центрі політики президента Трампа, і, звичайно, Європа наш союзник", - наводить видання його слова.
Міністр наголосив, що "членство США в НАТО беззаперечне".
Раніше президент США написав у соцмережі Truth Social, що з лютого запровадить мита щодо низки європейських країн, які підтримують Данію щодо приналежності Гренландії. "З 1 лютого 2026 року всі ці країни - Данія, Норвегія, Швеція, Франція, ФРН, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія - сплачуватимуть мито в 10% на всі товари, що відправляються до США", - заявив Трамп.
