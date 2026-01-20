Глава Мінфіну США закликав європейські країни не ускладнювати ситуацію навколо Гренландії

Глава Мінфіну США Скотт Бессент закликав європейські країни не займатися "ескалацією" ситуації навколо Гренландії і не вживати відповідних заходів у вигляді торгових тарифів проти Вашингтона, пише у вівторок Financial Times (FT).

"Найгірше, що країни зараз можуть зробити - це посилити напругу щодо США", - цитує видання міністра, який виступав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами Бессента, європейським союзникам США слід "зробити глибокий вдих" у зв'язку з ситуацією з Гренландією і введених президентом США Дональдом Трампом у зв'язку з цим нових тарифів.

Бессент закликав європейські країни "дотримуватися торговельних угод з США", запевнивши, що вони забезпечують "більшу визначеність", повідомляє FT.

"Ми зараз в центрі політики президента Трампа, і, звичайно, Європа наш союзник", - наводить видання його слова.

Міністр наголосив, що "членство США в НАТО беззаперечне".

Раніше президент США написав у соцмережі Truth Social, що з лютого запровадить мита щодо низки європейських країн, які підтримують Данію щодо приналежності Гренландії. "З 1 лютого 2026 року всі ці країни - Данія, Норвегія, Швеція, Франція, ФРН, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія - сплачуватимуть мито в 10% на всі товари, що відправляються до США", - заявив Трамп.