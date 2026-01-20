Авторизация

Глава Мінфіну США закликав європейські країни не ускладнювати ситуацію навколо Гренландії

Глава Мінфіну США Скотт Бессент закликав європейські країни не займатися "ескалацією" ситуації навколо Гренландії і не вживати відповідних заходів у вигляді торгових тарифів проти Вашингтона, пише у вівторок Financial Times (FT).

"Найгірше, що країни зараз можуть зробити - це посилити напругу щодо США", - цитує видання міністра, який виступав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами Бессента, європейським союзникам США слід "зробити глибокий вдих" у зв'язку з ситуацією з Гренландією і введених президентом США Дональдом Трампом у зв'язку з цим нових тарифів.

Бессент закликав європейські країни "дотримуватися торговельних угод з США", запевнивши, що вони забезпечують "більшу визначеність", повідомляє FT.

"Ми зараз в центрі політики президента Трампа, і, звичайно, Європа наш союзник", - наводить видання його слова.

Міністр наголосив, що "членство США в НАТО беззаперечне".

Раніше президент США написав у соцмережі Truth Social, що з лютого запровадить мита щодо низки європейських країн, які підтримують Данію щодо приналежності Гренландії. "З 1 лютого 2026 року всі ці країни - Данія, Норвегія, Швеція, Франція, ФРН, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія - сплачуватимуть мито в 10% на всі товари, що відправляються до США", - заявив Трамп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, ЄС
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0000  0,07 0,16 43,8627  0,20 0,47
EUR 50,1385  0,02 0,03 50,5338  0,26 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2450  0,04 0,08 43,2750  0,04 0,08
EUR 50,7350  0,38 0,75 50,7485  0,37 0,74

