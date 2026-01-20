Безпека Гренландії: Данія пропонує місію НАТО, Рютте “за”

Данія та Гренландія запропонували розгорнути на острові місію Північноатлантичного альянсу. У НАТО заявили про співпрацю у питанні колективної безпеки.

Про це сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 19 січня, цитує TV2, передає Цензор.НЕТ.

Пропозиція

Поульсен зазначив, що на зустрічі з Рютте він та міністерка закордонних справ Гренландії запропонували ідею місії НАТО у Гренландії.

"Марк Рютте уважно вислухав нас. Як на мене, добре, що дискусія відбувається у переговорній кімнаті, а не у публічному просторі", - зазначив міністр.

Реакція НАТО

У дописі на платформі X Рютте зазначив, що сторони обговорили "важливість Арктики, включаючи Гренландію, для нашої колективної безпеки". Він додав, що НАТО продовжуватиме співпрацювати з Данією та Гренландією в питаннях безпеки Арктичного регіону.