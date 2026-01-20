Авторизация

Безпека Гренландії: Данія пропонує місію НАТО, Рютте “за”

Данія та Гренландія запропонували розгорнути на острові місію Північноатлантичного альянсу. У НАТО заявили про співпрацю у питанні колективної безпеки.

Про це сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 19 січня, цитує TV2, передає Цензор.НЕТ.


Пропозиція

Поульсен зазначив, що на зустрічі з Рютте він та міністерка закордонних справ Гренландії запропонували ідею місії НАТО у Гренландії. 

"Марк Рютте уважно вислухав нас. Як на мене, добре, що дискусія відбувається у переговорній кімнаті, а не у публічному просторі", - зазначив міністр.


Реакція НАТО

У дописі на платформі X Рютте зазначив, що сторони обговорили "важливість Арктики, включаючи Гренландію, для нашої колективної безпеки". Він додав, що НАТО продовжуватиме співпрацювати з Данією та Гренландією в питаннях безпеки Арктичного регіону. 
За матеріалами: Цензор
Ключові теги: США, Данія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0000  0,07 0,16 43,8627  0,20 0,47
EUR 50,1385  0,02 0,03 50,5338  0,26 0,52

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,05 0,12
EUR 50,3560  0,03 0,06 50,3738  0,01 0,01

