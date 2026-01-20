Фінансові новини
Безпека Гренландії: Данія пропонує місію НАТО, Рютте “за”
09:01 20.01.2026 |
Данія та Гренландія запропонували розгорнути на острові місію Північноатлантичного альянсу. У НАТО заявили про співпрацю у питанні колективної безпеки.
Про це сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 19 січня, цитує TV2, передає Цензор.НЕТ.
Пропозиція
Поульсен зазначив, що на зустрічі з Рютте він та міністерка закордонних справ Гренландії запропонували ідею місії НАТО у Гренландії.
"Марк Рютте уважно вислухав нас. Як на мене, добре, що дискусія відбувається у переговорній кімнаті, а не у публічному просторі", - зазначив міністр.
Реакція НАТО
У дописі на платформі X Рютте зазначив, що сторони обговорили "важливість Арктики, включаючи Гренландію, для нашої колективної безпеки". Він додав, що НАТО продовжуватиме співпрацювати з Данією та Гренландією в питаннях безпеки Арктичного регіону.
Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
ПРЕС-РЕЛІЗИ
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
