НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія відмовляється від російської нафти та розглядає закупівлі у Венесуели, - Reuters

Державна нафтопереробна компанія Індії Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd вивчає можливість закупівлі венесуельської нафти після припинення імпорту російської сировини через західні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар фінансового директора компанії Девендра Кумар Reuters.


Відмова від російської нафти через санкції

За словами топменеджера, компанія суворо дотримується всіх запроваджених обмежень і наразі не імпортує нафту з Росії.

"Ми суворо дотримуємося всіх введених санкцій і на даний момент не імпортуємо російську нафту. У найближчій перспективі ми не очікуємо жодних перебоїв у нашому експорті готової продукції", - заявив Кумар.


Венесуела - серед можливих альтернатив

Mangalore Refinery розглядає можливість закупівлі венесуельської нафти у разі сприятливих комерційних умов.

За словами фіндиректора, рішення залежатиме від вартості фрахту та загальної економічної доцільності постачань.


Потужності компанії та поточні поставки

Компанія володіє нафтопереробним заводом потужністю 500 тисяч барелів на добу, розташованим у південному штаті Карнатака.

Наразі Mangalore Refinery покриває свої потреби у нафті за рахунок закупівель на Близькому Сході, а також спотових контрактів на світовому ринку.


Інші індійські НПЗ також дивляться у бік Венесуели

Mangalore - не єдина індійська компанія, яка розглядає венесуельську нафту як альтернативу російській.

Серед потенційних покупців також:

  • Reliance Industries Ltd
  • Indian Oil Corp
  • Hindustan Petroleum Corp


    •
    За матеріалами: РБК-Україна
    Ключові теги: Індія, Росія
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,2678
    		  0,1452
    		 0,33
    EUR
    		 1
    		 50,3031
    		  0,1341
    		 0,27

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,0000  0,07 0,16 43,8627  0,20 0,47
    EUR 50,1385  0,02 0,03 50,5338  0,26 0,52

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,05 0,12
    EUR 50,3560  0,03 0,06 50,3738  0,01 0,01

