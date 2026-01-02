Фінансові новини
- 02.01.26
- 19:58
- RSS
- мапа сайту
Європа торік надала Україні військової допомоги на $21,5 мільярда. Це більше, ніж рік тому
15:12 02.01.2026 |
Європейські країни в 2025 році надали Україні військової допомоги на $21,5 млрд, що на $1,5 млрд більше, ніж 2024 року.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час телеефіру, передає Укрінформ.
"За 2025 рік загальна сума саме військової допомоги від європейських країн склала понад $21,5 млрд. Минулого року за такий самий період, вона була $20 млрд", - розповів Жовква.
За його словами, лідером у наданні військової допомоги з Європейського континенту є Німеччина, яка 2024 року мала бюджет на військову допомогу Україні менше 8 млрд євро, у 2025 році - 8,5 млрд, а на 2026 рік у бюджеті, який уже ухвалений Бундестагом, закладено майже 12 млрд євро на військову підтримку України.
"Це я не говорю про спільне виробництво та інші види допомоги, мова суто про німецькі пакети військової допомоги", - уточнив Жовква.
Він також відзначив роль Норвегії, яка на довготерміновий, п'ятирічний період запланувала видатки для військової підтримки України. За словами Жовкви, на 2026 рік у бюджеті цієї країни закладено 8,5 млрд на ці потреби.
До топ-5 європейських країн, які найбільше підтримують Україну, він відніс ще Данію, Швецію та Нідерланди.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів України за 2025 рік залучило зовнішнє фінансування у розмірі $52,4 млрд. Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму, тоді як усі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки й оборони.
Перед тим стало відомо, що Україна ризикує втратити понад 2,3 млрд євро допомоги ЄС через невиконання індикаторів IV кварталу 2025 року в рамках Ukraine Facility, а загалом за цей рік ‒ 3,6 млрд євро.
|Іноземні інвестиції в українську оборонку за рік перевищили $6 млрд
|В уряді вирішили: бізнес не експортуватиме ліс та металобрухт в 2026 році
|НБУ пом’якшує низку обмежень для підтримання оборонної галузі
|"Викликає напругу в бізнесу". Законопроєкт про ПДВ для ФОПів доопрацюють – Соболев
