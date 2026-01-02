Фінансові новини
- |
- 02.01.26
- |
- 10:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Майже половина американців не підтримують зусилля Трампа щодо РФ та України – опитування
10:14 02.01.2026 |
Згідно з новим опитуванням, майже половина американців не підтримує зусилля президента Трампа щодо війни між Росією та Україною, повідомляє The Hill.
"На запитання в опитуванні The Economist/YouGov про їхню підтримку "способу, яким Дональд Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною", 49% респондентів відповіли, що "дещо не схвалюють" або "категорично не схвалюють". Тридцять відсотків респондентів того ж опитування заявили, що "дещо схвалюють" або "рішуче схвалюють" дії Трампа, а 20 відсотків не були впевнені у своїй відповіді", - вказується у повідомленні.
В опитуванні The Economist/YouGov 27% респондентів заявили, що, на їхню думку, на даний момент Росія має перевагу у війні, 6% вважають, що перевага на боці України, а 44% вважають, що жодна зі сторін не має переваги. 24% респондентів не впевнені, яка сторона має перевагу.
Опитування The Economist/YouGov проводилося з 26 по 29 грудня, в ньому взяли участь 1550 респондентів. Похибка становить 3,6 процентних пункти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іноземні інвестиції в українську оборонку за рік перевищили $6 млрд
|В уряді вирішили: бізнес не експортуватиме ліс та металобрухт в 2026 році
|НБУ пом’якшує низку обмежень для підтримання оборонної галузі
|"Викликає напругу в бізнесу". Законопроєкт про ПДВ для ФОПів доопрацюють – Соболев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Майже половина американців не підтримують зусилля Трампа щодо РФ та України – опитування
|Наслідки "Міндічгейту": Наглядова рада "Енергоатома" отримала нових незалежних членів
|Зеленський звільнив Магомедова з поста голови НКЦПФР – указ
|Хорватія виділила €15 млн для постачання зброї в Україну через ініціативу PURL
|Фінляндія взяла під контроль судно через пошкодження телеком-кабелю в Балтійському морі, - Bloomberg
|Румунія дасть 50 млн євро на ініціативу з купівлі зброї США для України
|Україна у грудні завдала рекордної кількості ударів по російській енергетиці — Bloomberg
Бізнес
|Стрес через нестачу грошей шкодить серцю людини більше, ніж хвороби
|Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність
|Китай змушує виробників чипів використовувати 50% вітчизняного обладнання
|Скільки насправді Tesla Robotaxi — дослідження виявило, що гучний запуск виявився "пшиком"
|NVIDIA завершила придбання акцій Intel на $5 млрд
|Китай заборонить електричні дверні ручки в нових автомобілях
|Samsung хоче вийти на один рівень з TSMC, першою запустивши виробництво 2-нм чипів у США