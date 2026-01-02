Майже половина американців не підтримують зусилля Трампа щодо РФ та України – опитування

Згідно з новим опитуванням, майже половина американців не підтримує зусилля президента Трампа щодо війни між Росією та Україною, повідомляє The Hill.

"На запитання в опитуванні The Economist/YouGov про їхню підтримку "способу, яким Дональд Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною", 49% респондентів відповіли, що "дещо не схвалюють" або "категорично не схвалюють". Тридцять відсотків респондентів того ж опитування заявили, що "дещо схвалюють" або "рішуче схвалюють" дії Трампа, а 20 відсотків не були впевнені у своїй відповіді", - вказується у повідомленні.

В опитуванні The Economist/YouGov 27% респондентів заявили, що, на їхню думку, на даний момент Росія має перевагу у війні, 6% вважають, що перевага на боці України, а 44% вважають, що жодна зі сторін не має переваги. 24% респондентів не впевнені, яка сторона має перевагу.

Опитування The Economist/YouGov проводилося з 26 по 29 грудня, в ньому взяли участь 1550 респондентів. Похибка становить 3,6 процентних пункти.