Хорватія виділила €15 млн для постачання зброї в Україну через ініціативу PURL


Уряд Хорватії вирішив приєднатися до механізму НАТО PURL, виділивши близько 15 мільйонів євро на закупівлю та постачання військового обладнання для України.

Про це повідомляє пресслужба хорватського уряду, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, кошти виділено в межах перерозподілу бюджету на 2025 рік. Загалом на великі програми закупівель у сфері оборони заплановано 235,7 млн євро.

Фінансування передбачає авансові платежі за придбання колісних самохідних гаубиць CAESAR Mk2 з супутніми системами та обладнанням, основних бойових танків Leopard 2A8, тренажерів і довгострокову логістичну підтримку з розширеною гарантією.

Окремо схвалено перерозподіл майже 15 млн євро Міністерству закордонних і європейських справ, які будуть використані для внеску Хорватії у механізм PURL. Цей механізм НАТО координує закупівлі та постачання військової техніки в Україну відповідно до оперативних потреб.

За матеріалами: Цензор
Ключові теги: Хорватія
 

