Фінансові новини
- |
- 31.12.25
- |
- 18:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінляндія взяла під контроль судно через пошкодження телеком-кабелю в Балтійському морі, - Bloomberg
15:58 31.12.2025 |
Фінська прикордонна служба перехопила судно, підозрюване у пошкодженні кабелю між Гельсінкі та Таллінном, і розпочала кримінальне розслідування інциденту.
Про це інформує Bloomberg з посиланням на поліцію, передає Цензор.НЕТ.
Під час перевірки було встановлено, що якірний ланцюг судна опущений у море, що могло спричинити пошкодження.
Балтійське море стало ареною низки інцидентів із пошкодженням телекомунікаційних кабелів, електромереж та газопроводів. Багато випадків пов'язані з суднами, які тягли свої якорі по морському дну.
Причетність Росії
Регіональні експерти підозрюють можливу причетність Росії, яка використовує так званий "тіньовий флот" для транспортування підсанкційної нафти, але офіційно влада не підтверджує саботажу.
Генеральний прокурор Фінляндії видав наказ про кримінальне переслідування. Інцидент розслідують як умисне нанесення шкоди майну та втручання в роботу телекомунікацій за обтяжуючих обставин.
Що передувало?
Компанія Elisa Oyj повідомила, що у Фінській затоці пошкоджено один із підводних телекомунікаційних кабелів, що з'єднує Фінляндію та Естонію. За даними телекомунікаційної компанії Elisa, інцидент не вплинув на стабільність зв'язку завдяки резервним мережам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Викликає напругу в бізнесу". Законопроєкт про ПДВ для ФОПів доопрацюють – Соболев
|Україна у грудні завдала рекордної кількості ударів по російській енергетиці — Bloomberg
|Maersk з 5 січня підвищує тарифи на імпорт контейнерів до України
|Україна не виконала індикаторів Ukraine Facility на 3,6 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Хорватія виділила €15 млн для постачання зброї в Україну через ініціативу PURL
|Фінляндія взяла під контроль судно через пошкодження телеком-кабелю в Балтійському морі, - Bloomberg
|Румунія дасть 50 млн євро на ініціативу з купівлі зброї США для України
|Україна у грудні завдала рекордної кількості ударів по російській енергетиці — Bloomberg
|Україна не виконала індикаторів Ukraine Facility на 3,6 млрд євро
|Зеленський: Компроміс щодо Донбасу - вільна економічна зона
Бізнес
|Samsung хоче вийти на один рівень з TSMC, першою запустивши виробництво 2-нм чипів у США
|Китай запроваджує нові правила використання систем штучного інтелекту, які нагадують людину
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
|Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам'яті у пошуку провідника
|Індійська ІТ-компанія Coforge купує американську Encora за $2,35 млрд
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail