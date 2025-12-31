Фінляндія взяла під контроль судно через пошкодження телеком-кабелю в Балтійському морі, - Bloomberg

Фінська прикордонна служба перехопила судно, підозрюване у пошкодженні кабелю між Гельсінкі та Таллінном, і розпочала кримінальне розслідування інциденту.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на поліцію, передає Цензор.НЕТ.

Під час перевірки було встановлено, що якірний ланцюг судна опущений у море, що могло спричинити пошкодження.

Балтійське море стало ареною низки інцидентів із пошкодженням телекомунікаційних кабелів, електромереж та газопроводів. Багато випадків пов'язані з суднами, які тягли свої якорі по морському дну.

Причетність Росії

Регіональні експерти підозрюють можливу причетність Росії, яка використовує так званий "тіньовий флот" для транспортування підсанкційної нафти, але офіційно влада не підтверджує саботажу.

Генеральний прокурор Фінляндії видав наказ про кримінальне переслідування. Інцидент розслідують як умисне нанесення шкоди майну та втручання в роботу телекомунікацій за обтяжуючих обставин.

Що передувало?

Компанія Elisa Oyj повідомила, що у Фінській затоці пошкоджено один із підводних телекомунікаційних кабелів, що з'єднує Фінляндію та Естонію. За даними телекомунікаційної компанії Elisa, інцидент не вплинув на стабільність зв'язку завдяки резервним мережам.