Румунія дасть 50 млн євро на ініціативу з купівлі зброї США для України

Уряд Румунії вирішив приєднатися до механізму PURL, який забезпечує закупівлю зброї у США для України.

Про це у своєму Х повідомила глава румунського МЗС Оана Цою, інформує "Європейська правда".

За словами міністерки, Румунія вирішила підтримати ініціативу PURL, зробивши внесок у 50 мільйонів євро.

Цей внесок у PURL здійснюється відповідно до бюджетного ліміту на 2025 рік, додала вона.

"Внесок Румунії в PURL сприятиме досягненню тривалого миру в Україні шляхом зміцнення її потенціалу. Участь Румунії в механізмі PURL під егідою США безпосередньо сприяє зміцненню регіональної безпеки і повністю відповідає зобов'язанням Румунії в рамках НАТО та стратегічного партнерства зі США", - підкреслила Цою.

Нещодавно також стало відомо, що Португалія готова внести 50 млн євро до механізму PURL.

Повідомляли, що з моменту створення ініціативи НАТО PURL з фінансування купівлі американської зброї для потреб України такі внески зробила 21 країна на понад 4 мільярди доларів.



