Румунія дасть 50 млн євро на ініціативу з купівлі зброї США для України

Уряд Румунії вирішив приєднатися до механізму PURL, який забезпечує закупівлю зброї у США для України.

Про це у своєму Х повідомила глава румунського МЗС Оана Цою, інформує "Європейська правда".

За словами міністерки, Румунія вирішила підтримати ініціативу PURL, зробивши внесок у 50 мільйонів євро.

Цей внесок у PURL здійснюється відповідно до бюджетного ліміту на 2025 рік, додала вона.

"Внесок Румунії в PURL сприятиме досягненню тривалого миру в Україні шляхом зміцнення її потенціалу. Участь Румунії в механізмі PURL під егідою США безпосередньо сприяє зміцненню регіональної безпеки і повністю відповідає зобов'язанням Румунії в рамках НАТО та стратегічного партнерства зі США", - підкреслила Цою.

Нещодавно також стало відомо, що Португалія готова внести 50 млн євро до механізму PURL.

Повідомляли, що з моменту створення ініціативи НАТО PURL з фінансування купівлі американської зброї для потреб України такі внески зробила 21 країна на понад 4 мільярди доларів.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Румунія
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3532
  0,0346
 0,08
EUR
 1
 49,7947
  0,0618
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9986  0,06 0,15 42,5968  0,10 0,23
EUR 49,4439  0,00 0,00 50,1682  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2000  0,13 0,31 42,3000  0,10 0,24
EUR 49,5090  0,29 0,58 49,6095  0,26 0,52

