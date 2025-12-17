Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президентка Єврокомісії: рішення про фінансову підтримку України треба ухвалити на цьому саміті

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС має визначитися з рішенням для фінансової підтримки України на грудневому саміті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала під час промови у Європарламенті перед пленарними дебатами напередодні саміту ЄС 18-19 грудня.
Фон дер Ляєн зазначила, що підтримка України у її обороні - найважливіше з того, що має робити Європа для власної оборони.

"Наступні дні будуть вирішальними для того, щоб забезпечити це. Ми маємо обрати, як ми будемо фінансувати боротьбу України. Ми знаємо, що це нагальна потреба", - зазначила президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що за оцінками ЄК та МВФ Україна у 2026-2027 роках потребує близько 137 мільярдів євро.

"Європа має покрити дві третини - це 90 мільярдів євро. І це не лише про цифри - це також про посилення спроможності України забезпечити справжній мир - справедилвий, тривалий, який буде захищати і Україну, і також Європу. А ще - це про збільшення ціни цієї війни для Росії", - зазначила фон дер Ляєн.

"Я запропонувала два варіанти для найближчого засідання Євроради: рішення на основі (російських) активів, і рішення на основі запозичень ЄС. Ми повинні будемо обрати, яким шляхом ми хочемо йти. Але дуже очевидно, що ми повинні ухвалити рішення про фінансування України у наступні два роки на цьому засіданні Євроради", - наголосила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, 12 грудня посли ЄС ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.

Цього тижня лідери ЄС на саміті обговорять погодження "репараційної позики" Україні з використанням російських активів.

Хоча у цьому питанні достатньо кваліфікованої більшості голосів, рішення все ще під питанням через спротив Бельгії, яка побоюється юридичних наслідків такого кроку. Канцлер Німеччини станом на вівторок порівну оцінив шанси на ухвалення і неухвалення рішення.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9771  0,10 0,25 42,5225  0,09 0,22
EUR 49,3125  0,12 0,24 50,0032  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,02 0,06 42,3350  0,02 0,06
EUR 49,5815  0,32 0,64 49,6040  0,31 0,63

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес