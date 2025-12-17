Фінансові новини
- |
- 17.12.25
- |
- 15:07
- |
- RSS
- |
мапа сайту
Президентка Єврокомісії: рішення про фінансову підтримку України треба ухвалити на цьому саміті
12:50 17.12.2025 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС має визначитися з рішенням для фінансової підтримки України на грудневому саміті.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала під час промови у Європарламенті перед пленарними дебатами напередодні саміту ЄС 18-19 грудня.
Фон дер Ляєн зазначила, що підтримка України у її обороні - найважливіше з того, що має робити Європа для власної оборони.
"Наступні дні будуть вирішальними для того, щоб забезпечити це. Ми маємо обрати, як ми будемо фінансувати боротьбу України. Ми знаємо, що це нагальна потреба", - зазначила президентка Єврокомісії.
Вона нагадала, що за оцінками ЄК та МВФ Україна у 2026-2027 роках потребує близько 137 мільярдів євро.
"Європа має покрити дві третини - це 90 мільярдів євро. І це не лише про цифри - це також про посилення спроможності України забезпечити справжній мир - справедилвий, тривалий, який буде захищати і Україну, і також Європу. А ще - це про збільшення ціни цієї війни для Росії", - зазначила фон дер Ляєн.
"Я запропонувала два варіанти для найближчого засідання Євроради: рішення на основі (російських) активів, і рішення на основі запозичень ЄС. Ми повинні будемо обрати, яким шляхом ми хочемо йти. Але дуже очевидно, що ми повинні ухвалити рішення про фінансування України у наступні два роки на цьому засіданні Євроради", - наголосила президентка Єврокомісії.
Нагадаємо, 12 грудня посли ЄС ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.
Цього тижня лідери ЄС на саміті обговорять погодження "репараційної позики" Україні з використанням російських активів.
Хоча у цьому питанні достатньо кваліфікованої більшості голосів, рішення все ще під питанням через спротив Бельгії, яка побоюється юридичних наслідків такого кроку. Канцлер Німеччини станом на вівторок порівну оцінив шанси на ухвалення і неухвалення рішення.
|
|
