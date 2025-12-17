Фінансові новини
Франція вимагає "надійних" гарантій безпеки Україні перед початком будь-яких перемовин про території
09:41 17.12.2025 |
Франція вимагає, щоб Україна отримала надійні гарантії безпеки перед будь-яким обговоренням територіальних питань під час мирних переговорів.
Про це повідомляє Le Monde з посиланням на джерело, близьке до президента Франції Емманюеля Макрона, передає Цензор.НЕТ.
Територіальні питання
Заява пролунала на наступний день після зустрічей з цього питання в Берліні.
"Насамперед ми хочемо надійних гарантій безпеки для України перед будь-якими обговореннями територіального питання. Ми досягли прогресу в питанні гарантій на основі роботи, виконаної коаліцією охочих, завдяки уточненню умов американської підтримки", - заявили в оточенні Макрона.
