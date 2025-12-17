Франція вимагає, щоб Україна отримала надійні гарантії безпеки перед будь-яким обговоренням територіальних питань під час мирних переговорів.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на джерело, близьке до президента Франції Емманюеля Макрона, передає Цензор.НЕТ.

Територіальні питання

Заява пролунала на наступний день після зустрічей з цього питання в Берліні.

"Насамперед ми хочемо надійних гарантій безпеки для України перед будь-якими обговореннями територіального питання. Ми досягли прогресу в питанні гарантій на основі роботи, виконаної коаліцією охочих, завдяки уточненню умов американської підтримки", - заявили в оточенні Макрона.