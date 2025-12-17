Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція вимагає "надійних" гарантій безпеки Україні перед початком будь-яких перемовин про території

Франція вимагає, щоб Україна отримала надійні гарантії безпеки перед будь-яким обговоренням територіальних питань під час мирних переговорів.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на джерело, близьке до президента Франції Емманюеля Макрона, передає Цензор.НЕТ.


Територіальні питання

Заява пролунала на наступний день після зустрічей з цього питання в Берліні.

"Насамперед ми хочемо надійних гарантій безпеки для України перед будь-якими обговореннями територіального питання. Ми досягли прогресу в питанні гарантій на основі роботи, виконаної коаліцією охочих, завдяки уточненню умов американської підтримки", - заявили в оточенні Макрона. 
За матеріалами: Цензор
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9771  0,10 0,25 42,5225  0,09 0,22
EUR 49,3125  0,12 0,24 50,0032  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,02 0,06 42,3350  0,02 0,06
EUR 49,5815  0,32 0,64 49,6040  0,31 0,63

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес