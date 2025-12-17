Авторизация

Вбивство Парубія: знайдено пістолет та нові докази зв'язку підозрюваного з росіянами

12:45 16.12.2025 |

Політика, Україна

СБУ разом з поліцією та працівниками Офісу Генерального прокурора зібрали нові докази зв'язку підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія з РФ та пістолет, з якого був вбитий нардеп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Як встановило розслідування, саме цей фігурант виконав замовлення російських спецслужбістів на ліквідацію нардепа.


Що відомо про пістолет

Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину. Ця вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія.

Вбивство Парубія: знайдено пістолет та нові докази зв'язку підозрюваного з росіянами

За результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК кілера.

Вбивство Парубія: знайдено пістолет та нові докази зв'язку підозрюваного з росіянами


Нові докази зв'язку з РФ

Крім цього, у ході слідчо-оперативних дій отримано відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та "звітує" про це своєму кураторові з РФ.

За попередніми даними, знайдену зброю у подальшому планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України.

Також під час розслідування встановлено, що фігурант виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини росіян, зокрема у період тимчасової окупації Бучі.

Вбивство Парубія: знайдено пістолет та нові докази зв'язку підозрюваного з росіянами

За матеріалами: РБК-Україна
 

