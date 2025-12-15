Фінансові новини
ЄС пропонує два варіанти використання заморожених активів РФ для України - "репараційну позику" та альтернативне спільне запозичення, - The Guardian
14:11 15.12.2025 |
Європейський Союз запропонував два базові варіанти рішень щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України.
Про це заявив речник ЄС з економічних питань Балаж Уйварі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За його словами, йдеться про "два фундаментальні рішення" - "репараційну позику" та альтернативне спільне запозичення. Саме на цій основі тривають обміни та дискусії перед самітом Європейської ради цього тижня.
"Ми пропонуємо два рішення, які гарантуватимуть, що у 2026 та 2027 роках Україна матиме необхідне фінансування. Якщо подивитися на наявні цифри, на початку року Україна загалом забезпечена ресурсами, а вже на початку весни можуть набути чинності нові рішення", - зазначив Уйварі.
Він додав, що саме такий підхід формує бачення Єврокомісії щодо часових рамок подальших фінансових рішень стосовно підтримки України.
