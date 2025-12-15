Єврорада готує рішення, яке забезпечить Україні фінансову стабільність на два роки, - Барро

Євросоюз цього тижня може ухвалити рішення, яке гарантуватиме фінансову стабільність України на наступні два роки.

Про це міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив перед початком Ради міністрів ЄС з питань закордонних справ у Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

«Вже за кілька днів під час Європейської ради, яка збере глав держав і урядів 27 країн-членів ЄС, може бути ухвалене рішення, що дозволить убезпечити Україну від будь-яких фінансових труднощів упродовж двох наступних років і поставити її у сильну позицію в момент, коли тривають дискусії, що мають привести до миру», - заявив міністр, додавши, що Україна продемонструвала готовність рухатися вперед та прискорюватися на цьому шляху.

Барро повідомив, що дискусії між українцями, європейцями та американцями триватимуть сьогодні в Берліні. Європейці продемонстрували свою рішучість, ухваливши у п'ятницю важливе рішення - позбавити Росію доступу до її активів, розміщених у Європі доти, доки Росія не припинить агресивну війну та не виплатить репарації Україні.

«Сьогодні тут, у Брюсселі, ми також продовжимо запроваджувати санкції проти російських суб'єктів, які сприяють цій агресивній війні. Передусім проти дев'яти структур, відповідальних за обходження наших санкцій - так званого тіньового флоту, зокрема судноплавних компаній, які працюють або пов'язані з двома нафтовими компаніями - Лукойл і Роснефть», - заявив він.

Також, за словами Барро, будуть запроваджені санкції проти 12 «агентів російської дестабілізації в Європі», відповідальних за цифрові іноземні втручання.

«Зокрема, хочу назвати санкції, які сьогодні буде ухвалено щодо Ксав'є Морo - франко-російського громадянина, що живе в Росії та є одним із рупорів кремлівської пропаганди в Європі. Також санкції зачеплять Джона Марка Дуґґана, відповідального за цифрові втручання в Європі, і, зокрема, одного з організаторів кампанії, викритої французькою службою Viginium», - деталізував він.



