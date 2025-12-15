Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія на початку 2026 року ініціює законопроєкт про заборону поставок нафти з РФ - член ЄК

Єврокомісія має намір внести законопроєкт про заборону для країн ЄС купувати російську нафту, повідомив член ЄК Данс Йоргенсен, який відповідає за питання енергетики.

"На початку наступного року ми внесемо законодавчу ініціативу про заборону імпорту решти обсягів (російської) нафти", - сказав він у понеділок журналістам.

За словами Йоргенсена, "це дуже важливо, навіть попри те, що зараз ми імпортуємо (з РФ - ІФ-У) більше газу, ніж нафти".

"Ми хочемо повністю відмовитися від імпорту російських енергоресурсів, і це станеться на початку наступного року", - сказав він, додавши, що в понеділок на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС обговорюватимуть питання і про відмову від поставок російського газу.

"Ми обговоримо, як найкраще реалізувати вкрай важливу угоду, яку було нещодавно досягнуто, що означає, що ми тепер, нарешті, заборонимо імпорт російського газу", - сказав Йоргенсен.

За його словами, "це дуже чіткий сигнал Росії".

У листопаді видання Politico повідомляло, що рішення ЄС про черговий пакет антиросійських санкцій може бути ухвалено після новорічних свят.

Раніше Анітта Гіппер, речниця глави дипломатії ЄС Каї Каллас, заявила, що в ЄС триває робота над 20-м пакетом санкцій проти РФ, який, серед іншого, має посилити ефективність заходів проти танкерів, що перевозять, за оцінками Євросоюзу, російську нафту.

У жовтні США і ЄС оголосили про нові санкції, що зачіпають нафтову і газову сфери РФ. Мінфін США оголосив про введення додаткових санкцій щодо РФ, в рамках яких заходи вводяться проти нафтових компаній "Роснєфть" і "ЛУКОЙЛ". Євросоюз прискорить відмову від російського СПГ, запровадить заходи проти 117 суден, а також посилить раніше запроваджену заборону на транзакції щодо компаній "Роснєфть" і "Газпром нєфть".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1936
  0,0785
 0,19
EUR
 1
 49,4678
  0,0476
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9382  0,07 0,16 42,4764  0,01 0,01
EUR 49,2289  0,03 0,06 49,8889  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2300  0,04 0,09 42,2600  0,05 0,12
EUR 49,5735  0,02 0,04 49,5835  0,02 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес