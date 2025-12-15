Авторизация

Віткофф про зустріч у Берліні: Досягнуто значного прогресу

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що на переговорах щодо мирного плану з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні було "досягнуто значного прогресу".

"Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спецпосланцем Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями США й України тривала понад п'ять годин. Представники провели ґрунтовні обговорення 20-пунктного мирного плану, економічних питань та іншого. Досягнуто значного прогресу, і вони зустрінуться знову завтра вранці", - йдеться у його дописі у соцмережі X, опублікованому пізно ввечері у неділю, 14 грудня.


Переговори у Берліні

У неділю президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером для обговорення мирного плану для завершення війни з Росією.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), за даними джерел dpa, участі в обговоренні не брав. Його радник з питань зовнішньої та безпекової політики Ґюнтер Зауттер (Günter Sautter) виступив у ролі модератора.

Переговори тривали понад п'ять годин, їхні деталі не розголошувалися.

Перед зустріччю Зеленський підкреслив, що Україна не може дозволити собі думати про можливий провал мирного процесу. Але якщо це станеться, то, за його словами, "треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилася".

Він також зазначив, що мирний план "не буде таким, який подобається усім" і міститиме компроміси. Проте найголовніше, сказав президент, щоб план був якомога справедливішим, передусім для України, тому що Росія почала війну.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

