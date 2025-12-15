Фінансові новини
- |
- 15.12.25
- |
- 11:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Віткофф про зустріч у Берліні: Досягнуто значного прогресу
09:17 15.12.2025 |
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що на переговорах щодо мирного плану з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні було "досягнуто значного прогресу".
"Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спецпосланцем Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями США й України тривала понад п'ять годин. Представники провели ґрунтовні обговорення 20-пунктного мирного плану, економічних питань та іншого. Досягнуто значного прогресу, і вони зустрінуться знову завтра вранці", - йдеться у його дописі у соцмережі X, опублікованому пізно ввечері у неділю, 14 грудня.
Переговори у Берліні
У неділю президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером для обговорення мирного плану для завершення війни з Росією.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), за даними джерел dpa, участі в обговоренні не брав. Його радник з питань зовнішньої та безпекової політики Ґюнтер Зауттер (Günter Sautter) виступив у ролі модератора.
Переговори тривали понад п'ять годин, їхні деталі не розголошувалися.
Перед зустріччю Зеленський підкреслив, що Україна не може дозволити собі думати про можливий провал мирного процесу. Але якщо це станеться, то, за його словами, "треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилася".
Він також зазначив, що мирний план "не буде таким, який подобається усім" і міститиме компроміси. Проте найголовніше, сказав президент, щоб план був якомога справедливішим, передусім для України, тому що Росія почала війну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС домовились про скасування принципу одностайності щодо продовження заморозки активів РФ – ЗМІ
|BlackRock долучилась до перемовин про відновлення України
|ЄС погодив механізм відмови від російського газу
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Віткофф про зустріч у Берліні: Досягнуто значного прогресу
|Росія атакувала цивільне судно з українською олією
|Камишін достроково припиняє повноваження члена наглядової ради Укрзалізниці
|В ОП спростували інформацію, що Україна погодилася на умови США щодо створення буферної зони на Донбасі
|Посли ЄС домовились про скасування принципу одностайності щодо продовження заморозки активів РФ – ЗМІ
|Трамп ще сумнівається, чи долучаться США до обговорення "мирного плану" в Парижі
Бізнес
|У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с
|Ford та Renault спільно вироблятимуть доступні електромобілі в Європі, щоб конкурувати з китайськими автовиробниками
|У Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами
|Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій
|ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів