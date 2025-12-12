Фінансові новини
- |
- 12.12.25
- |
- 12:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп ще сумнівається, чи долучаться США до обговорення "мирного плану" в Парижі
10:25 12.12.2025 |
Американський президент Дональд Трамп поки сумнівається, чи його країна буде присутня у Франції на зустрічі щодо обговорення "мирного плану" США.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує "Європейська правда".
Як відомо, у суботу 13 грудня в Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США з представниками України, Франції, Німеччини та Великої Британії для обговорення "мирного плану" Трампа.
"У суботу буде зустріч. Побачимо, чи будемо ми на ній присутні. Ми сказали, що будемо присутні на зустрічі, якщо вони вважають, що є хороші шанси", - сказав Трамп.
Він наголосив, що європейські лідери хочуть, аби США взяли участь.
"Ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо вважатимемо, що є хороші шанси. Ми не хочемо витрачати багато часу. Ми вважаємо, що це негативно. Ми хочемо, щоб це було вирішено", - додав американський президент.
У четвер, 11 грудня, президент Володимир Зеленський розповів, що "компромісне бачення" США щодо контролю над нині підконтрольним Україні Донбасом полягає у тому, що українські війська виходять з території Донеччини, а російські війська туди не заходять.
Також Зеленський повідомив, що американська сторона не висувала жорсткої дати, до якої президент США бажає побачити готову домовленість для припинення російсько-української війни.
Водночас сам Трамп заявив, що його український візаві нібито єдиний, кому не подобається запропонований Вашингтоном план завершення війни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|BlackRock долучилась до перемовин про відновлення України
|ЄС погодив механізм відмови від російського газу
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|В ОП спростували інформацію, що Україна погодилася на умови США щодо створення буферної зони на Донбасі
|Посли ЄС домовились про скасування принципу одностайності щодо продовження заморозки активів РФ – ЗМІ
|Трамп ще сумнівається, чи долучаться США до обговорення "мирного плану" в Парижі
|Рада ЄС схвалила виділення Києву близько EURO 2.3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility
|Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос
Україна має вжити низку заходів реалізації антикорупційної політики та політики верховенства права має здійснюватися в рамках процесу вступу до Європейського союзу протягом наступного 2026 року, зокрема, прийняти комплексні зміни до Кримінального процесуального кодексу та іншого законодавства, йдеться у спільній заяві
|"Рускіє" хочуть залишати собі ЗАЕС, але тоді станція не працюватиме – Зеленський
|ЄС і Україна оприлюднили план із 10 ключових реформ для руху до членства
Бізнес
|У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с
|Ford та Renault спільно вироблятимуть доступні електромобілі в Європі, щоб конкурувати з китайськими автовиробниками
|У Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами
|Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій
|ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів