НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп ще сумнівається, чи долучаться США до обговорення "мирного плану" в Парижі

Американський президент Дональд Трамп поки сумнівається, чи його країна буде присутня у Франції на зустрічі щодо обговорення "мирного плану" США.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує "Європейська правда".

Як відомо, у суботу 13 грудня в Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США з представниками України, Франції, Німеччини та Великої Британії для обговорення "мирного плану" Трампа.

"У суботу буде зустріч. Побачимо, чи будемо ми на ній присутні. Ми сказали, що будемо присутні на зустрічі, якщо вони вважають, що є хороші шанси", - сказав Трамп.

Він наголосив, що європейські лідери хочуть, аби США взяли участь.

"Ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо вважатимемо, що є хороші шанси. Ми не хочемо витрачати багато часу. Ми вважаємо, що це негативно. Ми хочемо, щоб це було вирішено", - додав американський президент.

У четвер, 11 грудня, президент Володимир Зеленський розповів, що "компромісне бачення" США щодо контролю над нині підконтрольним Україні Донбасом полягає у тому, що українські війська виходять з території Донеччини, а російські війська туди не заходять.

Також Зеленський повідомив, що американська сторона не висувала жорсткої дати, до якої президент США бажає побачити готову домовленість для припинення російсько-української війни.

Водночас сам Трамп заявив, що його український візаві нібито єдиний, кому не подобається запропонований Вашингтоном план завершення війни.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2721
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 49,5154
  0,3001
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 09:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0068  0,04 0,09 42,4825  0,13 0,30
EUR 49,1986  0,10 0,20 49,8625  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1700  0,02 0,04 42,2000  0,01 0,02
EUR 49,4780  0,01 0,02 49,5000  0,01 0,03

