Рада ЄС схвалила виділення Києву близько EURO 2.3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility
09:58 12.12.2025 |
Рада ЄС ухвалила рішення щодо виділення Україні шостого траншу в рамках Ukraine Facility розміром близько 2,3 млрд євро.
"Ця сума відображає успішне виконання Україною восьми кроків, необхідних для шостого траншу, а також завершення невиконаного кроку з четвертого траншу. Це фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її державного управління", - повідомляє у четвер пресслужба Ради ЄС.
В повідомленні зазначається, що платежі в рамках Ukraine Facility тісно пов'язані з Планом для України, який окреслює стратегію України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, узгоджених з цілями країни щодо вступу до ЄС протягом наступних років. "Після завершення останніх кроків Україна успішно виконала 63 з 68 кроків, необхідних на даний момент в рамках Ukraine Facility", - констатували в Раді ЄС.
В Раді ЄС вказали, що поточний шостий транш підтримки ЄС надають після нещодавнього п'ятого траншу, який був виділений 5 листопада цього року. "Це швидке послідовне надання коштів відображає швидкість та відданість України впровадженню реформ, узгоджених з цілями країни щодо вступу до ЄС", - наголошують у прес-релізі.
