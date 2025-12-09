Фінансові новини
09.12.25
21:40
"Велика сімка" готова розглянути використання всіх заморожених російських коштів
14:19 09.12.2025 |
Держави "Великої сімки" (G7) готові розглянути можливість використання всіх заморожених російських активів заради досягнення справедливого миру в Україні та припинення війни. Про це йдеться в спільній заяві міністрів фінансів країн G7.
"Ми й далі співпрацюватимемо у розробці широкого спектру варіантів фінансування для підтримки України, включно з потенційним використанням повної вартості російських суверенних активів, заморожених у наших юрисдикціях до сплати репарацій Росією, для припинення війни та забезпечення справедливого й тривалого миру в Україні", - йдеться в заяві.
Міністри зазначили, що й надалі підтримуватимуть України у впровадженні реформ, боротьбі з корупцією та покращенні управління, зокрема в секторі державних підприємств. У разі провалу мирних переговорів щодо України країни "Великої сімки" готові посилити тиск на Росію.
"Ми погодилися з важливістю збереження України на першому місці в порядку денному G7 під час майбутнього головування Франції у G7", - підсумували міністри.
