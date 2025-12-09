Фінансові новини

Авторизация

"Велика сімка" готова розглянути використання всіх заморожених російських коштів

Держави "Великої сімки" (G7) готові розглянути можливість використання всіх заморожених російських активів заради досягнення справедливого миру в Україні та припинення війни. Про це йдеться в спільній заяві міністрів фінансів країн G7.

"Ми й далі співпрацюватимемо у розробці широкого спектру варіантів фінансування для підтримки України, включно з потенційним використанням повної вартості російських суверенних активів, заморожених у наших юрисдикціях до сплати репарацій Росією, для припинення війни та забезпечення справедливого й тривалого миру в Україні", - йдеться в заяві.

Міністри зазначили, що й надалі підтримуватимуть України у впровадженні реформ, боротьбі з корупцією та покращенні управління, зокрема в секторі державних підприємств. У разі провалу мирних переговорів щодо України країни "Великої сімки" готові посилити тиск на Росію.

"Ми погодилися з важливістю збереження України на першому місці в порядку денному G7 під час майбутнього головування Франції у G7", - підсумували міністри.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,1138
 0,27
EUR
 1
 49,0935
  0,0693
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8546  0,10 0,24 42,4277  0,10 0,23
EUR 48,8819  0,14 0,28 49,4569  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2150  0,09 0,20 42,2450  0,09 0,20
EUR 49,1465  0,06 0,12 49,1645  0,06 0,12

