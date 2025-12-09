Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Британії налаштовані оптимістично: угода про фінансування України можлива уже незабаром

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що угода про надання Україні фінансової допомоги коштом російських заморожених активів незабаром буде ухвалена, попри всі перешкоди, повідомила газета The Times.

У понеділок, 8 грудня, Стармер приймав у Лондоні президента Володимира Зеленського, а також лідерів Францій й Німеччини, щоб обговорити останні мирні пропозиції США і європейські зусилля, спрямовані на розблокування російських коштів, що заморожені на рахунках у європейських банках. Вони можуть бути використані як для підтримки оборони України, так і для фінансування відбудови у разі укладення мирної угоди, йдеться в публікації.

Після зустрічі високопоставлені урядові джерела в Великій Британії висловили оптимізм і припустили, що угоду буде укладено вже цього або наступного тижня. Із загальної суми (The Times пише про 100 млрд фунтів, або приблизно 115 млрд євро) десь 8 млрд фунтів зберігаються на рахунках у банках Великої Британії.

Ці кошти, заморожені від початку повномасштабного вторгнення, розглядаються як один із небагатьох важелів, які Європа має у мирних переговорах, щоб не допустити нав'язування Україні невигідних умов угоди з боку Вашингтона.

Представник уряду Великої Британії заявив: "Ми сподіваємося, що угоду буде укладено вже наступного тижня або близько того".

Офіційний речник Даунінг-стріт повідомив після зустрічі, що четверо лідерів "обговорили позитивний прогрес, досягнутий у використанні заморожених російських суверенних активів для підтримки відбудови України".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,1138
 0,27
EUR
 1
 49,0935
  0,0693
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8546  0,10 0,24 42,4277  0,10 0,23
EUR 48,8819  0,14 0,28 49,4569  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2150  0,09 0,20 42,2450  0,09 0,20
EUR 49,1465  0,06 0,12 49,1645  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес