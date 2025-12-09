Конгрес США узгодив оборонний бюджет з $800 млн для України

У Конгресі США узгодили проєкт оборонного бюджету, який включає виділення $800 мільйонів на Ініціативу сприяння безпеці в Україні протягом двох років.

Американські законодавці у неділю, 7 грудня, представили узгоджений проєкт оборонного бюджету США (NDAA, National Defense Authorization Act) на 2026 фінансовий рік з рекордними витратами у розмірі 901 мільярд доларів, повідомляє Reuters.

Документ, за даними видання Fox News

, продовжує Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI): на неї передбачено по 400 мільйонів доларів на 2026 і 2027 фінансові роки.

Цю інформацію "Європейській правді"

підтвердила посолка України у США Ольга Стефанішина. За її словами, законопроєкт також встановлює вимогу до міністра оборони США повідомляти профільні комітети протягом 48 годин після ухвалення рішення про зупинку чи обмеження надання розвідувальної інформації для підтримки військових операцій України. Повідомлення має містити причини такого рішення, його очікувану тривалість та оцінку впливу на Україну.

Бюджет на $8 мільярдів більший, ніж просила адміністрація Трампа

Загалом оборонний бюджет на наступний рік буде на вісім мільярдів доларів більшим, ніж просила адміністрація президента США Дональда Трампа, зазначає видання The New York Times

.

Законопроєкт передбачає підвищення зарплати рядовим військовослужбовцям на чотири відсотки, розширює повноваження щодо боротьби з безпілотниками та спрямовує нові інвестиції в програми протиракетної оборони "Золотий купол" та модернізації ядерних збройних сил, пише Fox News.

Також скасовуються дозволи на застосування військової сили, видані у 1991 та 2002 роках. Йдеться про Ірак. Крім того, передбачено скасування кліматичної політики часів президента Джо Байдена, зокрема, шляхом обмеження використання міністерством оборони електричних або гібридних транспортних засобів.

Проте міністерство оборони не перейменували на "міністерство війни". Законодавці дотримувалися вже кодифікованих назв "міністерство оборони" та "міністр оборони" на усіх трьох тисячах сторінках документу.

Politico: Законопроєкт завадить виведенню військ США з Європи

Оборонний законопроєкт встановить нові обмеження на скорочення чисельності американських військ у Європі, зазначає видання Politico

У документі Пентагону заборонено скорочувати чисельність військ, постійно розміщених або розгорнутих у Європі, до менш ніж 76 тисяч на термін більше 45 днів, доки міністр оборони Піт Гегсет і керівник Європейського командування США не засвідчать Конгресу, що це відповідає інтересам національної безпеки країни та що з союзниками по НАТО було проведено консультації. Вони також повинні будуть надати оцінки впливу цього рішення.

Аналогічні обмеження передбачені для військ на Корейському півострові - скорочення до менш ніж 28,5 тисяч має бути спочатку схвалене Сенатом США.

Законопроєкт має бути винесений на голосування вже цього тижня.