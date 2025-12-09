Фінансові новини
- |
- 09.12.25
- |
- 11:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Японія відхилила прохання ЄС про використання російських активів для України
08:36 09.12.2025 |
Японія відхилила пропозицію Європейського Союзу долучитись до ініціативи Брюсселя з використання заморожених державних активів Росії для фінансової підтримки України та, зокрема, скористатися напрацюваннями ЄС у цьому питанні.
Про це пише Politico, передає Укрінформ.
Під час віртуальної зустрічі міністрів фінансів G7 у понеділок Токіо холодно відповів на прохання Брюсселя застосувати європейські підходи для передачі Україні грошової вартості російських суверенних активів, які зберігаються в бельгійському банку Euroclear.
«Японія дала чітко зрозуміти, що не може використати близько 30 мільярдів доларів заморожених російських активів, що зберігаються на її території, для надання Україні кредиту», - розповіли Politico два дипломати ЄС.
Європейська комісія прагне, аби країни-члени ЄС досягли угоди про використання до 210 мільярдів євро санкційних російських активів до саміту лідерів 18 грудня, однак уряд Бельгії, де зберігаються ці кошти, чинить опір, побоюючись, що його країні доведеться самостійно повертати всю суму, якщо обставини зміняться і Росія отримає можливість вимагати повернення її грошей.
Одна з вимог бельгійської сторони полягає в тому, щоб інші країни G7 поза ЄС також надали Україні кредити коштом заморожених російських активів, які вони мають у своїх юрисдикціях. На думку прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, щобільше союзників G7 долучаться до ініціативи, то менша імовірність помсти Росії виключно Бельгії.
Проте Сполучені Штати та Японія відмовилися приєднатись до брюссельської пропозиції, залишивши Євросоюз самостійно нести основний тягар майбутніх фінансових потреб України.
Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма виключила використання російських активів через юридичні проблеми, а Вашингтон поінформував про плани скоротити підтримку України після виплати останніх траншів кредиту G7, узгодженого ще адміністрацією попереднього президента Джо Байдена у 2024 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: ЄС і G7 хочуть по-новому скоротити нафтові доходи Росії
|Лідери Європи радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки з боку США – WSJ
|Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ
|20-річну ліцензію на газове родовище біля Стрия продали за 110 млн грн: кошти підуть у фонд зі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Конгрес США узгодив оборонний бюджет з $800 млн для України
|Нідерланди виділяють додаткові 700 млн євро на підтримку України
|Японія відхилила прохання ЄС про використання російських активів для України
|США пригрозили Європі вийти з ряду механізмів НАТО та назвали важливу умову, - Reuters
|Мерц відкинув передачу США заморожених російських активів ЄС, - Reuters
|МВФ назвав боротьбу з корупцією центральним елементом реформ в Україні
Бізнес
|Глава Nvidia передбачив появу ядерних мініреакторів через зростання ШІ-галузі
|Дефіцит оперативної пам'яті погіршиться: Micron Technology оголосила про вихід з ринку споживчої продукції
|Європейські лоукости планують повернутись в Україну: коли це стане можливим
|Обсяг угод M&A у криптовалютному секторі досяг рекордних $8,6 млрд у 2025 р.
|Компанія Prada купила модний дім Versace
|Електромобілі стали лідерами українського ринку у листопаді 2025-го
|The Economist: ШІ став загрозою для соціологів та опитувань громадської думки