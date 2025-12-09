Японія відхилила прохання ЄС про використання російських активів для України

Японія відхилила пропозицію Європейського Союзу долучитись до ініціативи Брюсселя з використання заморожених державних активів Росії для фінансової підтримки України та, зокрема, скористатися напрацюваннями ЄС у цьому питанні.

Про це пише Politico, передає Укрінформ.

Під час віртуальної зустрічі міністрів фінансів G7 у понеділок Токіо холодно відповів на прохання Брюсселя застосувати європейські підходи для передачі Україні грошової вартості російських суверенних активів, які зберігаються в бельгійському банку Euroclear.

«Японія дала чітко зрозуміти, що не може використати близько 30 мільярдів доларів заморожених російських активів, що зберігаються на її території, для надання Україні кредиту», - розповіли Politico два дипломати ЄС.

Європейська комісія прагне, аби країни-члени ЄС досягли угоди про використання до 210 мільярдів євро санкційних російських активів до саміту лідерів 18 грудня, однак уряд Бельгії, де зберігаються ці кошти, чинить опір, побоюючись, що його країні доведеться самостійно повертати всю суму, якщо обставини зміняться і Росія отримає можливість вимагати повернення її грошей.

Одна з вимог бельгійської сторони полягає в тому, щоб інші країни G7 поза ЄС також надали Україні кредити коштом заморожених російських активів, які вони мають у своїх юрисдикціях. На думку прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, щобільше союзників G7 долучаться до ініціативи, то менша імовірність помсти Росії виключно Бельгії.

Проте Сполучені Штати та Японія відмовилися приєднатись до брюссельської пропозиції, залишивши Євросоюз самостійно нести основний тягар майбутніх фінансових потреб України.

Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма виключила використання російських активів через юридичні проблеми, а Вашингтон поінформував про плани скоротити підтримку України після виплати останніх траншів кредиту G7, узгодженого ще адміністрацією попереднього президента Джо Байдена у 2024 році.