Міжнародними активами «Лукойлу» зацікавилися ще кілька компаній - Bloomberg

До списку компаній, зацікавлених у міжнародних активах російського нафтового гіганта «Лукойл», продаж яких прискорено через санкції США, що мають набути чинності наступного місяця, додалися Exxon Mobil та Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає Укрінформ.

За словами людей, знайомих із ситуацією, потенційні покупці ознайомлюються з різними аспектами розгалуженого міжнародного бізнесу російського енергетичного гіганта, причому деякі з них зацікавлені лише у придбанні конкретних активів. Але одна з потенційних проблем полягає в тому, що «Лукойл» надає перевагу продажу активів єдиним пакетом до набрання чинності санкцій 13 грудня, сказало одне із джерел.

Це підвищує ймовірність двоетапного процесу, в якому один покупець, наприклад фінансова фірма, купує всі неросійські активи «Лукойлу», а потім з часом перепродає їх частинами.

Ключовою деталлю цього процесу є те, що адміністрація Дональда Трампа воліла б, щоб світові активи «Лукойлу» перейшли до американської компанії, що може обмежити коло потенційних покупців, повідомили джерела, обізнані з цим питанням.

Раніше «Лукойл» погодився продати весь міжнародний бізнес Gunvor Group - угода, яку заблокували США.

Нині Exxon та ще один потенційний покупець Chevron досліджують частку «Лукойлу» в родовищі «Західна Курна-2» в Іраку, повідомили двоє людей на умовах анонімності.

Тим часом ADNOC розглядає різні активи «Лукойлу», причому, за словами джерела, найбільший інтерес можуть становити операції російської фірми з видобутку природного газу в Узбекистані.



