14.11.25
19:30
Засідання «Рамштайну» готується на 3 грудня – Шмигаль
17:44 14.11.2025 |
Наступне засідання Контактної групи ("Рамштайн") готується на 3 грудня, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у телеграм.
"Готуємо наступне засідання Контактної групи на 3 грудня. Дякую союзникам за послідовну підтримку та зусилля заради справедливого миру", - йдеться у дописі.
Шмигаль зазначив, що взяв участь у відеоконференції за участі міністрів оборони країн Е5: Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі та Франції, а також Високої представниці ЄС Каї Каллас.
"Наголосив на важливості постачання додаткових далекобійних засобів. Разом із санкціями удари по енергетичній та військовій інфраструктурі можуть змусити агресора сісти за стіл переговорів", - зазначив міністр.
Він також наголосив про важливий сигнал від союзників - оборонна підтримка України буде зростати. "Зокрема, Німеччина збільшує обсяги військової допомоги Україні у 2026 році до 12 млрд євро. У 2027 році країна планує спрямувати на підтримку української оборони 9 млрд євро", - нагадав міністр.
Також було обговорено шляхи фінансування потреб Сил оборони України. "Частина з нещодавнього траншу у 6 млрд євро дозволить спрямувати додаткові ресурси на наш захист. Разом з ЄК працюємо над запуском репараційного кредиту для України", - написав Шмигаль.
