Вибухи гриміли в російському Будьоннівську: ймовірно, атаковано нафтохімічний завод «Ставролен»

 

У ніч проти середи, 12 листопада, у Будьоннівську Ставропольського краю РФ лунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги. Регіон атакували безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали ASTRA та Supernova+.



За офіційною версією місцевої влади, уламки збитих дронів начебто впали у промзоні міста та спричинили пожежу.

Втім у соцмережах повідомляється, що атаковано ТОВ "Ставролен".

"Щонайменше 3 прямих влучання", - стверджує Supernova+.

Місцеві мешканці повідомляли про вибухи у районі підприємства та ділилися кадрами, на яких зафіксовано пожежу.

Ключові теги: Росія
 

