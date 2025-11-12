Фінансові новини
12.11.25
- 14:53
- RSS
- мапа сайту
Вибухи гриміли в російському Будьоннівську: ймовірно, атаковано нафтохімічний завод «Ставролен»
09:53 12.11.2025 |
У ніч проти середи, 12 листопада, у Будьоннівську Ставропольського краю РФ лунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги. Регіон атакували безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали ASTRA та Supernova+.
За офіційною версією місцевої влади, уламки збитих дронів начебто впали у промзоні міста та спричинили пожежу.
Втім у соцмережах повідомляється, що атаковано ТОВ "Ставролен".
"Щонайменше 3 прямих влучання", - стверджує Supernova+.
Місцеві мешканці повідомляли про вибухи у районі підприємства та ділилися кадрами, на яких зафіксовано пожежу.
