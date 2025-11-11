Авторизация

Дрони повторно атакували НПЗ в Орську - ЗМІ

 


У російському Орську у вівторок, 11 листопада, група дронів атакувала нафтопереробний завод «Орскнафтооргсинтез».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

Як мінімум один безпілотник атакував ПАТ «Орскнафтооргсинтез» в Орську, Оренбурзької області.



Місцева влада оголосила про безпілотну небезпеку, було закрито аеропорти Орська та Оренбурга. Сирени звучали також у Новотроїцьку Оренбурзької області.

Міноборони РФ повідомляло про збиття одного безпілотника. Місцева влада на момент публікації посту не коментувала наслідки влучення БПЛА.

Раніше НПЗ «Орскнафтооргсинтез» було атаковано 3 жовтня. Це була перша відома атака на завод.

ПАТ «Орскнафтооргсинтез» - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Орськ Оренбурзької області. Входить до структури холдингу ФортеІнвест, що належить групі «Сафмар» Михайла Гуцерієва.

Завод введено в експлуатацію в 1935 році, переробляє нафту переважно західносибірських родовищ. Потужність переробки - близько 6 млн тонн нафти на рік. Підприємство випускає широкий асортимент продукції: бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, авіаційний гас та інші нафтопродукти.

Орський НПЗ відіграє важливу роль у постачанні нафтопродуктами Уралу та Надволжя, частина продукції йде на експорт.
Ключові теги: Росія
 

