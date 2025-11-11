Фінансові новини
Створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ під загрозою через фінансові проблеми - Euronews
13:22 11.11.2025 |
Ініціатива Ради Європи щодо створення Спеціального міжнародного трибуналу для розгляду злочинів агресії РФ проти України може опинитися під загрозою через бюджетні проблеми.
Про це повідомили Euronews кілька джерел, обізнаних з цим питанням, підкресливши, що європейським країнам буде складно продовжувати фінансування без підтримки США, передає Укрінформ.
За словами джерел, створення спецтрибуналу стикається з бюджетними труднощами. Європейські донори побоюються, що США під керівництвом Дональда Трампа продовжать відмовлятися від підтримки Києва, що ускладнює збір коштів для покриття витрат європейцями.
Створення спеціального трибуналу було узгоджено на двосторонній основі Радою Європи та Президентом України Володимиром Зеленським у червні, і для його ефективної роботи необхідне фінансування від кількох партнерів. Хоча Рада Європи складається з 46 членів, будь-яка країна, яка бажає, може взяти участь у роботі Спеціального трибуналу.
Euronews звернувся до влади США із запитанням, чи буде адміністрація Трампа зацікавлена у приєднанні до спецтрибуналу, але на момент публікації відповіді не отримав.
Зі зменшенням обсягу фінансування України з боку Вашингтона реалізація проєкту створення трибуналу опинилася під загрозою, повідомили Euronews три джерела на умовах анонімності, оскільки це питання все ще обговорюється в закритому режимі. Європейці розуміють, що їм доведеться робити важкий вибір щодо того, які проєкти фінансувати, оскільки основна частина фінансової, гуманітарної та військової допомоги, пов'язаної з Україною, лягає на їхні плечі, тому що США відходять від справ.
За інформацією трьох джерел, Рада Європи спочатку представила проєкт бюджету, який включає загальні операційні витрати, пов'язані з трибуналом, у розмірі приблизно 75 млн євро на рік. Додаткове фінансування приміщень та охорони ще збільшить витрати.
За інформацією джерел, ЄС повинен надати 10 млн євро на рік як свій внесок.
Європейські країни G7, а саме Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія, є основними донорами Ради Європи. На нинішньому етапі не зрозуміло, чи братимуть вони участь у щорічному фінансуванні трибуналу, і, за інформацією чотирьох джерел, вони також не беруть активної участі у проєкті.
«Рада Європи на цьому етапі не має коментарів. Переговори з державами-членами тривають», - повідомив Euronews прессекретар.
Щоб розпочати роботу, трибунал повинен зібрати мінімальну кількість країн-учасниць. У випадку України ця кількість ще не визначена, сказало одне з джерел. Зазвичай мінімальна кількість країн становить 16, хоча, на думку експертів, у випадку України до трибуналу доведеться долучити більше країн. Джерела припускають, що велике значення має не лише кількість, а й релевантність та вплив учасників у міжнародних відносинах.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні під час обговорень на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі 25 держав-членів блоку погодилися доєднатися до роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл оголосив, що країна прийматиме початковий етап створення Спеціального трибуналу.
