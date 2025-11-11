Фінансові новини
У Брюсселі 11 листопада відбудеться Рада Україна-НАТО за участі віцепрем’єра Качки
09:44 11.11.2025 |
У вівторок, 11 листопада, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, у якому візьме участь віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.
Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив інформований посадовець НАТО, який побажав залишитися анонімним.
Рада Україна-НАТО заслухає інформацію від українського віцепрем'єра Качки у Брюсселі у вівторок.
"Відбудеться засідання Ради НАТО-Україна за участі віцепрем'єр-міністра України пана Качки. Це є частиною регулярних зустрічей, які проводяться з українськими посадовцями", - заявив співрозмовник "Європейської правди".
Посадовець НАТО не повідомив жодних інших подробиць.
Варто зауважити, що засідання Ради Україна-НАТО 11 листопада не було анонсоване для ЗМІ і наразі не передбачає жодних прес-заходів.
Як повідомляла "Європейська правда", президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США "більше не витрачають кошти" на фінансування України, а навпаки почали отримувати кошти за рахунок продажу зброї НАТО для подальшої передачі українській армії.
Нагадаємо, у межах програми PURL, започаткованої Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.
Внески країн НАТО в ініціативу PURL вже досягли понад $2,8 млрд.
