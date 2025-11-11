Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Брюсселі 11 листопада відбудеться Рада Україна-НАТО за участі віцепрем’єра Качки

 

У вівторок, 11 листопада, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, у якому візьме участь віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив інформований посадовець НАТО, який побажав залишитися анонімним.

Рада Україна-НАТО заслухає інформацію від українського віцепрем'єра Качки у Брюсселі у вівторок.

"Відбудеться засідання Ради НАТО-Україна за участі віцепрем'єр-міністра України пана Качки. Це є частиною регулярних зустрічей, які проводяться з українськими посадовцями", - заявив співрозмовник "Європейської правди".

Посадовець НАТО не повідомив жодних інших подробиць.

Варто зауважити, що засідання Ради Україна-НАТО 11 листопада не було анонсоване для ЗМІ і наразі не передбачає жодних прес-заходів.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США "більше не витрачають кошти" на фінансування України, а навпаки почали отримувати кошти за рахунок продажу зброї НАТО для подальшої передачі українській армії.

Нагадаємо, у межах програми PURL, започаткованої Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Внески країн НАТО в ініціативу PURL вже досягли понад $2,8 млрд.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес