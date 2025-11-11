Фінансові новини
Трамп: США припинили витрачати кошти на Україну і тепер отримують гроші через НАТО
08:45 11.11.2025 |
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США "більше не витрачають кошти" на фінансування України, а навпаки почали отримувати кошти за рахунок продажу зброї НАТО.
Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Білому домі, пише "Європейська правда".
Під час спілкування із журналістами Трамп заявив, що виграв "вісім воєн", а також запевнив, що "розбереться" із російсько-українською війною.
Він також заявив, що США більше "не витрачають кошти" на фінансування України.
"Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили $350 млрд. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО", - сказав Трамп.
Американський президент не уточнював, про що саме йдеться, проте можна допустити, що мова йде про програму PURL - Prioritized Ukraine Requirements List.
У межах програми PURL, започаткованої Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.
Нещодавно стало відомо, що Латвія вирішила внести в ініціативу PURL додаткові 2,2 млн євро.
А заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що внески країн-партнерів в ініціативу PURL вже досягли понад $2,8 млрд.
