ЄС обговорить два основні шляхи збільшення фінпідтримки України 13 листопада - Reuters
23:35 10.11.2025 |
Міністри фінансів країн Євросоюзу 13 листопада обговорять два основні способи залучення грошей для України: позику коштів або більш імовірний варіант використання заморожених активів РФ. Про це агентству Reuters повідомив високопосадовець ЄС.
Агентство нагадало, що на саміті 23 жовтня лідери ЄС зобов'язалися профінансувати потреби України на 2026-2027 роки та попросили Єврокомісію підготувати можливі варіанти.
Посадовець ЄС заявив, що документ Єврокомісії з варіантами ще не готовий, але є два "реалістичні" способи профінансувати Україну: використати заморожені активи РФ ("репараційна позика") або позичати кошти на ринку, але це передбачатиме виплату відсотків.
"На мою думку, лідери ЄС оберуть модель репараційного кредиту", - сказав високопосадовець ЄС.
Однак Бельгія хоче, щоб уряди ЄС зобов'язалися надати необхідні кошти для повернення грошей Москві протягом трьох днів, якщо суд коли-небудь вирішить, що активи повинні бути повернуті. Окрім цього, уряд країни вимагає, щоб Єврокомісія створила міцну правову базу і попросила інші країни ЄС, які мають заморожені російські активи, приєднатися до схеми для розподілу відповідальності.
