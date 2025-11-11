Зустріч глав МЗС країн G7 відбудеться 11-12 листопада у Канаді, запрошений Сибіга

Канада прийматиме міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) у регіоні Ніагара, Онтаріо, з 11 по 12 листопада 2025 року.

Як повідомляється на сайті головуючої у G7 Канади, міністр закордонних справ Аніта Ананд очільників МЗС країн-членів "Великої сімки": Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу.

Канада також рада прийняти міністрів з кількох країн-партнерів, що відображає спільні глобальні пріоритети та партнерські відносини. До них належать Австралія, Бразилія, Індія, Королівство Саудівська Аравія, Мексика, Республіка Корея, Південна Африка та Україна.

"Ця важлива зустріч надасть можливість просунути програму Канади в рамках G7 щодо нагальних глобальних економічних та безпекових викликів, зокрема морської безпеки та процвітання, економічної стійкості, енергетичної безпеки та критично важливих мінералів", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу Державний департамент США також підтвердив, що держсекретар Марко Рубіо відвідає Канаду з 11 по 12 листопада для участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки". Зазначається, що Рубіо буде просувати інтереси США стосовно миру і безпеки, стратегічного співробітництва та глобальної стабільності.

"Обговорення будуть зосереджені на просуванні мирних ініціатив президента Трампа в Україні та Газі, морській безпеці, Гаїті, Судані, стійкості ланцюгів постачання та критично важливих мінералах", - йдеться у повідомленні.

У жовтні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував канадській колезі Ананд за запрошення на майбутню зустріч міністрів закордонних справ G7 та висловив сподівання на подальші важливі рішення на підтримку України.

Канада розпочала своє річне головування в G7 1 січня 2025 року і буде головувати до кінця року.

Група семи (G7) - це неформальне об'єднання семи провідних економік світу та Європейського Союзу. Її члени щорічно збираються на саміті G7 для обговорення глобальних економічних та геополітичних питань.