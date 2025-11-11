Фінансові новини
На гроші, які зібрали чеські волонтери, вироблять не одну, а дві ракети «Фламінго» для України
14:22 10.11.2025
Виробник ракети «Фламінго» подвоїть суму, яку зібрали чеські волонтери, і виробить не одну, а дві такі ракети. Їх назвуть DANA 1 і DANA 2 - на честь померлої чеської фізикині-ядерниці Дани Драбової.
Про це пишуть Novinky.
Представник волонтерської організації «Подарунок для Путіна» Мартін Ондравечек розповів, що виробник ракет «пішов назустріч» і подвоїв вартість публічного збору чехів.
Під час самого збору зібрали загалом 16 мільйонів замість 12,5 мільйона запланованих. Тож тепер на решту коштів закуплять інше обладнання для України: волонтери запустили опитування, за результами якого й вирішуватимуть, що саме купуватимуть.
«Ми можемо придбати карети швидкої допомоги, пластичну вибухівку або, наприклад, зробити внесок на навчальний літак», - пояснює Ондрачек.
Ініціатива «Подарунок для путіна» оголосила про початок збору на виробництво ракети «Фламінго» 21 жовтня.
Там розповідали, що після оплати ракету передадуть Збройним силам України, які «вирішать, коли її використати, і визначать для неї ціль».
Вони також обрали назву для ракети - DANA 1 - на честь чеської фізикині-ядерниці, голови Державного управління ядерної безпеки Дани Драбової, яка була прихильницею України та повідомляла про стан ядерної безпеки на окупованих територіях України.
Мети збору досягнули менш ніж за два дні замість очікуваного тижня.
