11.11.25
02:48
Ісландія виділяє $11,6 млн на протезування українських військових
14:11 10.11.2025
Уряд Ісландії спільно з ісландською компанією Embla Medical запровадили грантову ініціативу з протезування на суму $11,6 млн, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.
"У Києві офіційно запрацювало представництво Центру протезування та ортезування Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP). Під час відкриття було оголошено про запуск трирічної програми підтримки українських захисників і захисниць. Уряд Ісландії спільно з ісландською компанією Embla Medical запровадили грантову ініціативу з протезування на суму $11,6 млн, із яких 33% фінансує уряд Ісландії. У межах цієї програми понад тисяча українців зможуть безкоштовно отримати протези нижніх кінцівок", - йдеться в повідомленні міністерства.
Зазначається, що Центр забезпечує якісне функціональне протезування складних випадків, комплексну програму з адаптації та оптимізації ходи на протезі, а також протези за індивідуальними потребами пацієнта.
Окрім протезування та відновлення, MCOP активно сприяє розвитку української протезної галузі, зокрема, американські фахівці вже провели навчання для українських протезистів і фахівців із фізичної реабілітації - понад 100 спеціалістів пройшли практичні тренінги.
Як повідомлялося, у січні міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що у 2025 році Україна прагне масштабувати проєкт з Ісландією з протезування поранених воїнів.
|Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати «Приватбанку» три мільярди доларів
|Операція «Мідас»: Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів
|У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
