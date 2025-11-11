Авторизация

Ісландія виділяє $11,6 млн на протезування українських військових

 

Уряд Ісландії спільно з ісландською компанією Embla Medical запровадили грантову ініціативу з протезування на суму $11,6 млн, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

"У Києві офіційно запрацювало представництво Центру протезування та ортезування Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP). Під час відкриття було оголошено про запуск трирічної програми підтримки українських захисників і захисниць. Уряд Ісландії спільно з ісландською компанією Embla Medical запровадили грантову ініціативу з протезування на суму $11,6 млн, із яких 33% фінансує уряд Ісландії. У межах цієї програми понад тисяча українців зможуть безкоштовно отримати протези нижніх кінцівок", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що Центр забезпечує якісне функціональне протезування складних випадків, комплексну програму з адаптації та оптимізації ходи на протезі, а також протези за індивідуальними потребами пацієнта.

Окрім протезування та відновлення, MCOP активно сприяє розвитку української протезної галузі, зокрема, американські фахівці вже провели навчання для українських протезистів і фахівців із фізичної реабілітації - понад 100 спеціалістів пройшли практичні тренінги.

Як повідомлялося, у січні міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що у 2025 році Україна прагне масштабувати проєкт з Ісландією з протезування поранених воїнів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Ісландія
 

