Єврокомісія не переконала Бельгію: переговори щодо активів РФ пройшли без прориву

Переговори між Європейською комісією та владою Бельгії щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні поки що не принесли результату. Про це повідомили бельгійські медіа (з посиланням на агентство Belga) і Euronews.

Зустріч відбулася вранці 7 листопада. Дискусія була конструктивною, але не змогла розвіяти юридичні та фінансові занепокоєння Бельгії.

Бельгійська сторона продовжує наполягати, щоб Європейська комісія запропонувала альтернативні можливості.

"Ми очікуємо, що всі можливі варіанти будуть опрацьовані детально та представлені на наступному засіданні Європейської ради. Усі варіанти повинні бути на столі. Кожен можливий підхід має бути оцінений з усією строгістю та прозорістю, щоб забезпечити найкраще рішення", - сказав неназваний співрозмовник Euronews в бельгійському уряді.

На запитання, чи "розчарований" уряд Бельгії через відсутність альтернатив, джерело відповіло: "Ще не розчарований, але час спливає, і ми залишаємося конструктивними".

За даними Euractiv, Євросоюз розглядає два шляхи фінансування України, якщо не вдасться переконати Бельгію - спільний борг ЄС або двосторонні гранти.