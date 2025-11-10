Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія не переконала Бельгію: переговори щодо активів РФ пройшли без прориву

 

Переговори між Європейською комісією та владою Бельгії щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні поки що не принесли результату. Про це повідомили бельгійські медіа (з посиланням на агентство Belga) і Euronews.

Зустріч відбулася вранці 7 листопада. Дискусія була конструктивною, але не змогла розвіяти юридичні та фінансові занепокоєння Бельгії.

Бельгійська сторона продовжує наполягати, щоб Європейська комісія запропонувала альтернативні можливості.

"Ми очікуємо, що всі можливі варіанти будуть опрацьовані детально та представлені на наступному засіданні Європейської ради. Усі варіанти повинні бути на столі. Кожен можливий підхід має бути оцінений з усією строгістю та прозорістю, щоб забезпечити найкраще рішення", - сказав неназваний співрозмовник Euronews в бельгійському уряді.

На запитання, чи "розчарований" уряд Бельгії через відсутність альтернатив, джерело відповіло: "Ще не розчарований, але час спливає, і ми залишаємося конструктивними".

За даними Euractiv, Євросоюз розглядає два шляхи фінансування України, якщо не вдасться переконати Бельгію - спільний борг ЄС або двосторонні гранти.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9782
  0,1054
 0,25
EUR
 1
 48,5058
  0,0166
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на 07.11.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,19 0,44 41,8400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,01 0,02 48,4600  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес